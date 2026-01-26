Траньков о ЧМ по футболу: «Если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Поездка только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого»

Траньков: поездка в Америку только ради футбола будет стоить очень дорого.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о желании посетить чемпионат мира по футболу.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.

«Планирую ли я поехать на чемпионат мира в США? Оказаться случайно там сложно, но, если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Все-таки поездка в Северную Америку только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого.

Я был на последнем Евро в Германии, но туда добраться проще и куда дешевле.

Я привык совмещать поход на футбол с чем-то другим. Вот на прошлой неделе не оказался на чемпионате Европы по фигурному катанию, поэтому не смог сходить на дерби Манчестера. Завидую своему товарищу, который туда попал, белой завистью.

Чемпионаты мира для меня всегда интересны, потому что футбол я очень люблю. Летом 2024 года я ведь был не только на Евро, но и в США на Кубке Америки. В Майами предоставилась возможность, и я сходил на один из матчей сборной Аргентины против Перу.

Посмотрим, получится ли попасть на мундиаль следующим летом», — сказал Траньков.