Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев
Французы Камилла Ковалев и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026.
Французская спортивная пара Камилла Ковалев – Павел Ковалев получила квоту на Олимпийские игры-2026 в Милане.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания Франции.
26 января завершился срок подачи заявок на Олимпиаду. Так как пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, представлявшая Узбекистан, распалась, квота перешла французам, которые были первыми запасными.
Парный турнир в Милане стартует 15 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация фигурного катания Франции
