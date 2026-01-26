Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев

Французы Камилла Ковалев и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026.

Французская спортивная пара Камилла Ковалев – Павел Ковалев получила квоту на Олимпийские игры-2026 в Милане.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Франции.

26 января завершился срок подачи заявок на Олимпиаду. Так как пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, представлявшая Узбекистан, распалась, квота перешла французам, которые были первыми запасными.

Парный турнир в Милане стартует 15 февраля.