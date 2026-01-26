28

Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев

Французы Камилла Ковалев и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026.

Французская спортивная пара Камилла Ковалев – Павел Ковалев получила квоту на Олимпийские игры-2026 в Милане. 

Об этом сообщила Федерация фигурного катания Франции. 

26 января завершился срок подачи заявок на Олимпиаду. Так как пара Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, представлявшая Узбекистан, распалась, квота перешла французам, которые были первыми запасными. 

Парный турнир в Милане стартует 15 февраля. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация фигурного катания Франции
Гейниш скатывается с Зандроном, но карантин у них кончается только 19 февраля. Не успевают
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Гейниш скатывается с Зандроном, но карантин у них кончается только 19 февраля. Не успевают
А смысл? Чем Чигирев не угодил?
Ответ Лемур
А смысл? Чем Чигирев не угодил?
У него очень тяжелая травма спины, он не смог просто в сезон войти и кататься.
Он уже в Питере давно)
Поздравляем маму)
В результате этого события польские танцоры получают квоты для выступления в команде. Только Корея будет выступать из 3 видов, у остальных полный состав
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
В результате этого события польские танцоры получают квоты для выступления в команде. Только Корея будет выступать из 3 видов, у остальных полный состав
У корейцев нет пары, но они будут выступать в командных соревнованиях? А так можно?
Ответ Ross-79
У корейцев нет пары, но они будут выступать в командных соревнованиях? А так можно?
Да, в правилах прописано что участвовать можно 3 видами из 4, если попал в 10-ку командного рейтинга и на эти виды есть личные квоты.
Корея эти условия выполнила
Повезло французской паре
Ответ Kareglazaya
Повезло французской паре
Верно, поддерживаю.
Ответ Kareglazaya
Повезло французской паре
А толку, если они мертвые
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло первой запасной паре .
