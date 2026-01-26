  • Спортс
  «Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
Видео
39

«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой

Сотникова пожаловалась, что ее в очередной раз перепутали с Медведевой.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала, что на фестивале московского спорта в Лужниках организаторы перепутали ее с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. 

«Пришла я на День московского спорта. Ничего против не имею, но принесли карточки заранее подписать (показывает карточки с Медведевой).

Сколько нас еще будут путать? Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» – сказала Сотникова. 

«С 2011 года до бесконечности», – пошутила в ответ Медведева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Аделины Сотниковой
logoЕвгения Медведева
женское катание
logoсборная России
видео
logoАделина Сотникова
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не знаю почему их путают, для меня абсолютно разные по внешнему виду девушки
Ответ Елена_1116904375
Не знаю почему их путают, для меня абсолютно разные по внешнему виду девушки
Это люди, которые смотрят фигурное катание раз в 4 года. Помнят фамилии, факт выступления на Олимпиаде, а вот лица уже смутно
Ответ artpal
Это люди, которые смотрят фигурное катание раз в 4 года. Помнят фамилии, факт выступления на Олимпиаде, а вот лица уже смутно
Раз путают с 2011 года, то точно нет) В детстве действительно были похожи, и когда Женя отпустила челку, тоже было что-то общее
Три ОЧ - три брюнетки с карими глазами. Аделия укладывается в ряд и именами и цветом волос и глаз.)
Ответ Marya Y
Три ОЧ - три брюнетки с карими глазами. Аделия укладывается в ряд и именами и цветом волос и глаз.)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Всё равно, тёмные.
Обе красивые,но абсолютно не похожи)
Для меня они абсолютно разные😍
Ответ Аврора кубик
Для меня они абсолютно разные😍
Я даже не знала, что их кто то путает 🙈
Типаж да , но сами девочки абсолютно разные , Женя и Аделина самодостаточные личности , у каждой своя судьба , и внешне они , конечно разные , это как сказать , что похожи все брюнетки с темными глазами )
Похожи только цветом глаз и волос
Раньше были фото, где они вместе и похожи, но сейчас обе изменились и стали совсем разными.
Обе красотки, но разные.))
Обе хороши прекрасные феи! Добра и удачи!
Раньше Женя с Аделией были похожи, сейчас вообще нет.
А еще маленький Артур Даниелян был копия Хавьер Фернандес.
И внешне, и в программах
Сейчас вообще не похож
