«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой

Сотникова пожаловалась, что ее в очередной раз перепутали с Медведевой.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала, что на фестивале московского спорта в Лужниках организаторы перепутали ее с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Пришла я на День московского спорта. Ничего против не имею, но принесли карточки заранее подписать (показывает карточки с Медведевой).

Сколько нас еще будут путать? Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» – сказала Сотникова.

«С 2011 года до бесконечности», – пошутила в ответ Медведева.