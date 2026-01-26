«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
Сотникова пожаловалась, что ее в очередной раз перепутали с Медведевой.
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала, что на фестивале московского спорта в Лужниках организаторы перепутали ее с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Пришла я на День московского спорта. Ничего против не имею, но принесли карточки заранее подписать (показывает карточки с Медведевой).
Сколько нас еще будут путать? Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» – сказала Сотникова.
«С 2011 года до бесконечности», – пошутила в ответ Медведева.
Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимуму
Выборочно, топ-события
Только соревнования с участием наших
Не собираюсь!
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Аделины Сотниковой
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
А еще маленький Артур Даниелян был копия Хавьер Фернандес.
И внешне, и в программах
Сейчас вообще не похож