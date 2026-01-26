  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»
33

Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»

Трусова о прыжках: понимание, сколько оборотов я делаю, возвращалось очень долго.

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова рассказала, как восстанавливала прыжки после рождения ребенка. 

Фигуристка стала мамой в августе 2025 года. 

– Что было самым сложным в возвращении на лед после беременности?

– Сложно было понять, сколько оборотов я делаю. Вначале, конечно, сложно было даже просто подпрыгнуть, после перерыва прыжки давались достаточно тяжело, но этот этап я прошла быстро. А вот понимание, сколько оборотов я делаю, возвращалось очень долго. Ну и, разумеется, сложно находить достаточное количество времени, чтобы тренироваться.

– Что помогло тебе снова доверять своему телу при восстановлении прыжков?

– Я не могу сказать, что я не доверяла. Просто в беременность я понимала, что нельзя прыгать, поэтому и не прыгала. В принципе, в прыжках нет ничего страшного, как мне говорили, особенно в начале беременности. Но из-за того, что потерять концентрацию легче во время беременности, я не стала рисковать.

Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. И это нормально, но я не ожидала, что ощущение пропадет настолько. Я просто делала много попыток, много двойных прыжков, пытаясь найти, где же там три оборота. Ну и, конечно, очень много работала и на удочке.

Артем Аркадьевич Значков меня поднимал на удочке, иногда поднимал Дмитрий Сергеевич Михайлов, иногда поднимал Сергей Андреевич Алексеев. Прыжки на удочке были нужны, чтобы я смогла почувствовать, где эти три оборота можно найти.

В процессе этой работы я постепенно восстановилась: когда на удочке подстраховывают, проще головой крутиться, потому что самый главный враг во всем восстановлении – это голова, которая тебя останавливает.

Вообще голова здесь и враг, и помощник, потому что иначе можно разбиться. Крутить три оборота не получалось, потому что был страх именно зайти в них. Но работа на удочке и мои собственные эксперименты дали результат, так что теперь я снова чувствую обороты, – написала Трусова

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoсборная России
Артем Значков
Сергей Алексеев
Дмитрий Михайлов
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо что Саша обо всем этом рассказывает, а то все думают это для нее так просто дается.
ну что ж, дорогому Сергею Викторовичу выпала честь поднимать на удочке Сашу с квадами)
ну а кому, если не ему?)
понятно, т.е. в ап все занимались тем, что тренировали Трусову
Ответ lika11
понятно, т.е. в ап все занимались тем, что тренировали Трусову
Ну, а кого там еще тренировать? Не Костылеву же?
И поблагодарила всех тренеров за восстановление оборотности.
Саша, а Плющенко тебя не поднимал на удочке, не? А то он тут очень воинственно трясет своей "лептой", вложенной в твое восстановление))
А какую же лепту внёс Плющенко, ниже хвастался))
Ответ Дарника
А какую же лепту внёс Плющенко, ниже хвастался))
Так убедил же вернуться к Тутберидзе.
Ответ Дарника
А какую же лепту внёс Плющенко, ниже хвастался))
Настрой тоже много значит. Да и посоветовать в технике прыжков он тоже может. Другое дело, что Александре просто нужен тренер более жёсткий. А Тутберидзе в этом плане подходит как никто другой.
Умница, Саша, удачи в восстановлении прыжков!
хорошо, что сие миновало более старого "рыбака". ) Он видимо уже не берет в руки удочку.
Вот вообще не до тебя. У нас Олимпиада на носу.
Ответ Анна Петрова
Вот вообще не до тебя. У нас Олимпиада на носу.
И именно поэтому вы только темы Трусовой ходите комментировать, ни разу не Олимпиаду. ))
Ответ Шубина
И именно поэтому вы только темы Трусовой ходите комментировать, ни разу не Олимпиаду. ))
Шубина, а теперь получается, что вы будете поддерживать фигуристку ТШТ???)))))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
26 января, 11:42
Александра Трусова: «Как материнство изменило мое мышление и подход к спорту? Я стала ценить время и стараться грамотно его распределять»
25 января, 16:26
«Уверен, и у Валиевой, и у Трусовой будут попытки четверных». Энберт о возвращении фигуристок
25 января, 13:45
Главные новости
Роман Хамзин: «У Жени Семененко очень классная программа «Гладиатор». Подмечаю какие-то моменты, вдохновляюсь, чтобы так же красиво ее катать»
вчера, 20:15
Камила Валиева: «Я кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. Любовь к фигурному катанию усилилась за эти четыре года»
вчера, 18:04
Трусова о четверном лутце: «Это ощущение больше нигде и никогда не повторить»
вчера, 17:33
Турнир на призы Чайковской. Кропылев и Садкова одержали победы, Конихин и Рубцова – 2-е, Терехов и Кудлай – 3-и, Самсонов – 5-й
вчера, 16:33
Ирина Роднина: «В тех условиях, которые нам навязали, желаю нашим спортсменам удачных выступлений на Олимпиаде»
вчера, 16:30
Александра Трусова восстановила четверной лутц
вчера, 14:52Видео
Яна Рудковская: «У нас были непростые отношения с мамой Костылевой, но они с Плющенко наладили отношения ради Лены. Мы живем ради детей, только эгоисты живут ради себя»
вчера, 14:20
Рудковская о Костылевой: «Никогда разговора о смене гражданства между мной, Плющенко, Леной и родителями не было»
вчера, 13:27
Турнир на призы Чайковской. КМС. Лукашова и Халиуллин одержали победы, Гаращук и Колесников – 2-е, Ореховская и Мальков – 3-и
вчера, 13:25
Расписание чемпионата России по прыжкам в Москве: там выступят Валиева, Трусова, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
вчера, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат России по прыжкам. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков выступят в полуфинале турнира спортивных пар
вчера, 12:25
Метелкина о паре с Берулавой: «Перед стартом показываем друг другу, что мы все можем, что верим друг в друга. Мы – команда, мы вместе»
29 января, 16:29
Илья Авербух: «Величайшего фигуриста в истории не существует. Время летит и творит новых чемпионов, новых героев»
28 января, 12:43
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43