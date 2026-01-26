  • Спортс
  • Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»

Познер: сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист – Илья Малинин.

Журналист Владимир Познер высказался об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2026. 

«Я рад, что наши будут участвовать. Сказать, что я жду от них обязательно побед, я не могу. Им будет очень трудно возвращаться. К сожалению, давление, в том числе политическое, большое. Это не способствует внутренней свободе и высокому результату. Но я буду очень надеяться на их успех!» — сказал Познер.

«Я должен признаться, что я не очень большой поклонник зимних видов спорта. Не очень в них разбираюсь, поэтому смотреть Олимпиаду, возможно, и буду, но скорее случайно, нежели специально буду отмечать, что в такое-то время можно будет посмотреть что-то.

Я думаю, что сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин, который показывает чудеса.

Татьяна Тарасова, которая действительно разбирается в фигурном катании, говорит, что он недосягаем и нет никого даже близко к нему. Будет любопытно посмотреть, насколько он сможет превзойти себя. Потому что такие спортсмены встречаются редко.

Вот это будет интересно посмотреть!» — цитирует Познера «СЭ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Он когда говорит про "наших" имеет ввиду американцев или французов?
Ответ Доктор Ли
Он когда говорит про "наших" имеет ввиду американцев или французов?
Комментарий скрыт
Ответ Доктор Ли
Он когда говорит про "наших" имеет ввиду американцев или французов?
Дитя вселенной. Везде свой.
Но вообще-то он живет в основном в России, кончил МГУ, кажется биофак.
Познер, понятное дело, не эксперт в ФК и не выдаёт себя за такового, явно указывает, что "услышал от знакомых".
То есть это лишь показатель, что известность Малинина стала относительно широкой, так что даже до Познера дошла по цепочке.
Ответ Антон Сватковский
Познер, понятное дело, не эксперт в ФК и не выдаёт себя за такового, явно указывает, что "услышал от знакомых". То есть это лишь показатель, что известность Малинина стала относительно широкой, так что даже до Познера дошла по цепочке.
Нет,это показатель кое-чего другого.И всем,кроме здешнего контингента,это очевидно.
Ответ Антон Сватковский
Познер, понятное дело, не эксперт в ФК и не выдаёт себя за такового, явно указывает, что "услышал от знакомых". То есть это лишь показатель, что известность Малинина стала относительно широкой, так что даже до Познера дошла по цепочке.
Он не явно указывает,он прямым тестом сказал так то про Тарасову.
"Я рад, что наши будут участвовать"
От первой же его фразы в моей голове возникает когнитивный диссонанс...
Ответ Ant1pod
"Я рад, что наши будут участвовать" От первой же его фразы в моей голове возникает когнитивный диссонанс...
это он про Сизерона, видимо😆
Ответ Ant1pod
"Я рад, что наши будут участвовать" От первой же его фразы в моей голове возникает когнитивный диссонанс...
это про израильских спортсменов
А не соглашусь.да, Малинин на сегодня недосягаем. Но исключительно за счёт числа прыжков ультраси.
Но запоминаются ли как шедевры его программы? Очень сомневаюсь.
Ответ Татьяна Васильева
А не соглашусь.да, Малинин на сегодня недосягаем. Но исключительно за счёт числа прыжков ультраси. Но запоминаются ли как шедевры его программы? Очень сомневаюсь.
Запомнятся спортивные достижения. Если не будет серьезных травм, то он станет одним из величайших фигуристов в истории, глупо это отрицать
Ответ Татьяна Васильева
А не соглашусь.да, Малинин на сегодня недосягаем. Но исключительно за счёт числа прыжков ультраси. Но запоминаются ли как шедевры его программы? Очень сомневаюсь.
Вообще не выразительные у него программы. Наших мужчин-одничников намного интереснее смотреть, на ЧР очень крутое состязание получилось. Если бы не грибы амерофедры, не было бы там таких баллов
Познер кто? Бывший фигурист? Тренер? Судья? Почему его мнение по данному вопросу должно представлять интерес?
Ответ Блинчик
Познер кто? Бывший фигурист? Тренер? Судья? Почему его мнение по данному вопросу должно представлять интерес?
бывший журналист
Ответ Рокко Сиффредди
бывший журналист
А, ну, тогда стоит к нему прислушаться. Лол)
еще один эксперт в ФК?) Поддержка отечественных фигуристов просто на недосягаемом уровне...
Хоть бы пояснил, в какой стране у него "наши". А то есть несколько вариантов
Ответ Kareglazaya
Хоть бы пояснил, в какой стране у него "наши". А то есть несколько вариантов
У меня только три: США, Франция и Израиль🤔
Ответ Kareglazaya
Хоть бы пояснил, в какой стране у него "наши". А то есть несколько вариантов
Даькакая наи разница до его "наших"
Ещё один не смотрю, но знаю.
«Не очень разбирается», но мнение знатока зачем-то выдал
Ответ Тройной подбородок
«Не очень разбирается», но мнение знатока зачем-то выдал
То ли дело знатоки, которые имеют мнение обо всех видах спорта и чем дальше от профильного, тем экспертнее)
Я даже глаза протерла😂😂😂 Реально Познер🤯
