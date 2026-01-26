Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
Журналист Владимир Познер высказался об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2026.
«Я рад, что наши будут участвовать. Сказать, что я жду от них обязательно побед, я не могу. Им будет очень трудно возвращаться. К сожалению, давление, в том числе политическое, большое. Это не способствует внутренней свободе и высокому результату. Но я буду очень надеяться на их успех!» — сказал Познер.
«Я должен признаться, что я не очень большой поклонник зимних видов спорта. Не очень в них разбираюсь, поэтому смотреть Олимпиаду, возможно, и буду, но скорее случайно, нежели специально буду отмечать, что в такое-то время можно будет посмотреть что-то.
Я думаю, что сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин, который показывает чудеса.
Татьяна Тарасова, которая действительно разбирается в фигурном катании, говорит, что он недосягаем и нет никого даже близко к нему. Будет любопытно посмотреть, насколько он сможет превзойти себя. Потому что такие спортсмены встречаются редко.
Вот это будет интересно посмотреть!» — цитирует Познера «СЭ».
Но вообще-то он живет в основном в России, кончил МГУ, кажется биофак.
То есть это лишь показатель, что известность Малинина стала относительно широкой, так что даже до Познера дошла по цепочке.
От первой же его фразы в моей голове возникает когнитивный диссонанс...
Но запоминаются ли как шедевры его программы? Очень сомневаюсь.