  • Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
161

Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»

Плющенко: хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что хочет выучить сальто и исполнять его во время шоу. 

«(Любовь) Рубцова – единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока еще такое же отношение.

При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу.

У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Культ сальто создали.
Трусова, наверное, решила, что ей сальто ни к чему, поэтому лучше тренироваться в Хрустальном.
Ответ Defender64
Культ сальто создали. Трусова, наверное, решила, что ей сальто ни к чему, поэтому лучше тренироваться в Хрустальном.
😁😁😁
Ответ Defender64
Культ сальто создали. Трусова, наверное, решила, что ей сальто ни к чему, поэтому лучше тренироваться в Хрустальном.
А мужа оставила в Ангелах) Видимо, его жалко чуточку меньше)
Ты Санька тройные научи сначала прыгать (не над газеткой)
Ответ люблю тутберят
Ты Санька тройные научи сначала прыгать (не над газеткой)
Там бы двойные в приличный вид привести для начала
Ответ люблю тутберят
Ты Санька тройные научи сначала прыгать (не над газеткой)
А зачем ему тройные? На ОИ он все равно не поедет, как бы Янка нам не пыталась внушить, что это будущий 5ти кратный, на ОИ ему ничего не светит. А так с сальто хоть народ развлекать на шоу будет, да денежки в семью приносить
Лучше Янку привлекай, ребенка все ж жалко
Ответ Срезик
Лучше Янку привлекай, ребенка все ж жалко
Так ребенка то он планирует только " готовить к исполнению этого элемента". Может всю жизнь готовить, а к исполнению так и не приступить))) А вот Яну - да, вполне себе можно. При полном параде , в кокошнике, как она любить на лед выходить, будет эффектно смотреться)))
Ответ Срезик
Лучше Янку привлекай, ребенка все ж жалко
Голосую за.
Хочу параллельное сальто супружеской четы. Даж на шоу билет куплю, так и быть.
Может с себя и Санька и нужно было начинать изучать сальто?)
Ответ Ева Винер
Может с себя и Санька и нужно было начинать изучать сальто?)
Правильно! Сначала сам, потом на своих детях попробовать, а не со спортсменки , у которой уже проблемный позвоночник, начинать.
Ответ Ева Винер
Может с себя и Санька и нужно было начинать изучать сальто?)
Вы что?! Это опасно! Да и Яна вряд ли соглаится
Впервые в мире на арене цирка семья сальтистов покажет параллельные сальто мортальто (смертельное) с приземлением на две опоры. В номере участвуют отец ЕВ, мать ЯА, два сына А+А от второго брака, сурогатная мать, приёмная дочь Елена К, приёмная мать мамыра, приёмный отец Валерий, кот Фунтик и пять девочек ангелов из академии. Спешите, приобретайте билеты. Впервые в мире с самого нуля сегодня и ежедневно.
Ответ Кура - Лисица
Впервые в мире на арене цирка семья сальтистов покажет параллельные сальто мортальто (смертельное) с приземлением на две опоры. В номере участвуют отец ЕВ, мать ЯА, два сына А+А от второго брака, сурогатная мать, приёмная дочь Елена К, приёмная мать мамыра, приёмный отец Валерий, кот Фунтик и пять девочек ангелов из академии. Спешите, приобретайте билеты. Впервые в мире с самого нуля сегодня и ежедневно.
А Фунтик точно будет?
Ответ Татьяна Васильева
А Фунтик точно будет?
Не надо кота трогать, ему и так несладко😄
Эх, лучше б вы тогда, Евгений, когда надо было героизм проявить, прокатали в индивидуалке. А сейчас бы себя пожалели что ли. Неужели спина с тех пор так улучшилась, шо аж сальтуху можно прыгать? Меня терзают смутные сомненья...
Ответ kate_ko
Эх, лучше б вы тогда, Евгений, когда надо было героизм проявить, прокатали в индивидуалке. А сейчас бы себя пожалели что ли. Неужели спина с тех пор так улучшилась, шо аж сальтуху можно прыгать? Меня терзают смутные сомненья...
У меня сомнения были ещё тогда, в 2014...
а что Костылева не скачет сальто? Впервые в мире заход на квад
Ответ refrabelle
а что Костылева не скачет сальто? Впервые в мире заход на квад
Идеи не подкидывайте, а то реально сиганет перед четверных😂😂😂.
Ответ Василий Мишарин
Идеи не подкидывайте, а то реально сиганет перед четверных😂😂😂.
только перчатку подтянет
С четверных можно убиться - руки-ноги переломать, а с сальто - шею. Есть разница?
Что за манера - хоть как выпендриться.
Кстати, что-то давно не видел сводок победного шествия Санька по турнирам, где он единственный участник. Он травмирован, или что?
Ответ Delirium
Кстати, что-то давно не видел сводок победного шествия Санька по турнирам, где он единственный участник. Он травмирован, или что?
Хм..,они все там травмированные, на голову.
Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Александр "Русский Шварценеггер" Невский, Сергей "Мастер спорта по всем видам спорта" Бадюк и Евгений "Всё делаем впервые в мире" Плющенко ))))
Ответ Yaroslove
Александр "Русский Шварценеггер" Невский, Сергей "Мастер спорта по всем видам спорта" Бадюк и Евгений "Всё делаем впервые в мире" Плющенко ))))
это уже сальто на троих получается
Ответ Yaroslove
Александр "Русский Шварценеггер" Невский, Сергей "Мастер спорта по всем видам спорта" Бадюк и Евгений "Всё делаем впервые в мире" Плющенко ))))
ахаха. им бы еще 4го и будут как всадники апокалипсиса - хоть картины с них пиши))
