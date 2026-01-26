Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
Плющенко: хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что хочет выучить сальто и исполнять его во время шоу.
«(Любовь) Рубцова – единственная девочка, которая сегодня в России исполняет этот элемент. Когда его впервые в мире исполнила француженка Сурия Бонали, это воспринималось как экзотика. Сегодня у девочек пока еще такое же отношение.
При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу.
У нас работают хорошие тренеры по акробатике, которые показали на собственном примере шикарный уровень. Уже пять девочек из нашей академии на тренировках делают сальто. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Трусова, наверное, решила, что ей сальто ни к чему, поэтому лучше тренироваться в Хрустальном.
Хочу параллельное сальто супружеской четы. Даж на шоу билет куплю, так и быть.
Что за манера - хоть как выпендриться.