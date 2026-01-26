  • Спортс
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о решении Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться к Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что серебряный призер Олимпиады-2022 планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Тутберидзе.

«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес», – сказал Плющенко.

«Жалко, нельзя в тренеры записать Тутберидзе с Плющенко». Монолог Трусовой о возвращении

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгений Плющенко
переходы
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Anna Stefan
🤣🤣🤣
И не говорите))) кроме смеха ничего уже не вызывает эта болезненная потребность Плющенко примазать свою "лепту" к тому или иному чужому делу/достижению. Хоть тушкой, хоть чучелком, вечный начинающий неустанно пытается залететь в кагорту превилегированных профи)) Никак не отпускает его зависть и мечта о #1 в фигурном тренерстве. Хоть и оброс уже десятком разных хобби, и даже вот-вот станет (или уже стал) падделом #1
Ответ garovatat
И не говорите))) кроме смеха ничего уже не вызывает эта болезненная потребность Плющенко примазать свою "лепту" к тому или иному чужому делу/достижению. Хоть тушкой, хоть чучелком, вечный начинающий неустанно пытается залететь в кагорту превилегированных профи)) Никак не отпускает его зависть и мечта о #1 в фигурном тренерстве. Хоть и оброс уже десятком разных хобби, и даже вот-вот станет (или уже стал) падделом #1
Ещё скажет давай плати
Какую лепту Рудковские внесли в фигурное катание знают и начинающие любители ФК, пояснять не надо.
Ответ Док Аксель
Какую лепту Рудковские внесли в фигурное катание знают и начинающие любители ФК, пояснять не надо.
30 сребреников разве что
Ответ Док Аксель
Какую лепту Рудковские внесли в фигурное катание знают и начинающие любители ФК, пояснять не надо.
Кого они подготовили??? Ну к ну к
Сейчас главное, чтобы Тутберидзе не испортила эту самую лепту, которую внёс Плющенко.
🤡🤡
Да заложил фундамент! Другим только сливки собирать))))
Ответ четыре лапы и хвост
Да заложил фундамент! Другим только сливки собирать))))
Так он ещё и каменщик и прораб)))
это ж вот уметь так надо! Это не каждому дано вот так продвигать себя! Вот чувствуется, что Яна внесла свою лепту в Евгения! Научился!
Ответ Наталья Карлова
это ж вот уметь так надо! Это не каждому дано вот так продвигать себя! Вот чувствуется, что Яна внесла свою лепту в Евгения! Научился!
Наверное, продюсерские способности передают тем самым путём 🤣🤣🤣
Ответ Наталья Карлова
это ж вот уметь так надо! Это не каждому дано вот так продвигать себя! Вот чувствуется, что Яна внесла свою лепту в Евгения! Научился!
а толку-то?
Видимо эта лепта быстро сориентировала Трусову, куда надо свалить.
Потом будет в случае успеха ходить рассказывать, что базу успеха он заложил
В случае провала, пинать ТШТ как всегда😅
Ответ Vendetta4111323
Потом будет в случае успеха ходить рассказывать, что базу успеха он заложил В случае провала, пинать ТШТ как всегда😅
точно) первый кирпич был именно от него😂
Просто уникальный дар у начинающего тренера, осенять своей благодатью всех, к кому он прикоснется или просто пройдет мимо. Там где есть какое то достижение, 4А Дикиджи, 3А и удачное выступление на ЧР Нелюбовой, возвращение Трусовой и т.д., Евгений Викторович тут как тут со своей лептой. А вот если дела идут не очень, то Плющенко никого не тренировал и вообще ни при чём.
Кстати, лепта это самая мелкая древнегреческая монета) И если кто то внёс лепту, значит его вклад ничтожный)
Ну, куда же без академика...
Гений Викторович в своем репертуаре)
