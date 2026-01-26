Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
Плющенко: отношусь с пониманием к решению Трусовой вернуться к Тутберидзе.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко высказался о решении Александры Игнатовой (Трусовой) вернуться к Этери Тутберидзе.
Сообщалось, что серебряный призер Олимпиады-2022 планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Тутберидзе.
«К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес», – сказал Плющенко.
«Жалко, нельзя в тренеры записать Тутберидзе с Плющенко». Монолог Трусовой о возвращении
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
