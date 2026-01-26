Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»

Фигуристка Плескачева: мне очень хотелось бы выступить на международной арене.

Российская фигуристка Лидия Плескачева рассказала о желании выступить на международной арене.

Спортсменка выиграла соревнования юниорок на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

– На этих соревнованиях выступал Петр Гуменник, ты следила?

– Я постоянно за всеми слежу! Смотрела его выступление в пять утра в Пекине, когда лежала со сломанной ногой. И Аделию Петросян смотрела. Я вообще за всех болею, очень жду их появления на льду. Но, к сожалению, на Грушмане мне посмотреть на Петю не удалось, потому что во время выступления мальчиков я тренировалась сама. А когда вышла с тренировки, уже все закончилось. Я потом пересмотрела прокат: Петя молодец! Главное, чтобы теперь все так же получилось на Олимпиаде .

– Есть ли у Аделии и Пети какие-то медальные перспективы в Милане?

– Конечно, все есть, мы прорвемся. Мы – Россия, мы – крутые!

– Вероятно, юниоров скоро допустят до международных соревнований, ты как к такому относишься?

– Мне очень хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год уже выхожу во взрослые. Хотя по меркам ISU еще могу кататься по юниорам.

– Если в следующем году допустят только юниоров, осталась бы ещё на один сезон в этой категории?

– Не хотелось бы. Уже хочется во взрослые, – сказала Плескачева.