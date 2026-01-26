Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
Российская фигуристка Лидия Плескачева рассказала о желании выступить на международной арене.
Спортсменка выиграла соревнования юниорок на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.
– На этих соревнованиях выступал Петр Гуменник, ты следила?
– Я постоянно за всеми слежу! Смотрела его выступление в пять утра в Пекине, когда лежала со сломанной ногой. И Аделию Петросян смотрела. Я вообще за всех болею, очень жду их появления на льду. Но, к сожалению, на Грушмане мне посмотреть на Петю не удалось, потому что во время выступления мальчиков я тренировалась сама. А когда вышла с тренировки, уже все закончилось. Я потом пересмотрела прокат: Петя молодец! Главное, чтобы теперь все так же получилось на Олимпиаде.
– Есть ли у Аделии и Пети какие-то медальные перспективы в Милане?
– Конечно, все есть, мы прорвемся. Мы – Россия, мы – крутые!
– Вероятно, юниоров скоро допустят до международных соревнований, ты как к такому относишься?
– Мне очень хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год уже выхожу во взрослые. Хотя по меркам ISU еще могу кататься по юниорам.
– Если в следующем году допустят только юниоров, осталась бы ещё на один сезон в этой категории?
– Не хотелось бы. Уже хочется во взрослые, – сказала Плескачева.
Не торопись Лида, во взрослые всегда успеешь. Успеха на ПР!
Сразу вспомнилась Стася, которая во времена когда были допущены все и везде и переходили наши девочки в 15 лет во взрослые, уже выступая на ЧР 2017-18 годов еще и выступала на Первенствах России 17-18 гг и с компами с взрослых турниров отбиралась на ЮЧМ и участвовала Без медалей на ЮЧМ 17-18. И это были не спонтанные решения, она запланированно в начале сезона через юниорские турниры отбиралась на ПР, а потом через КР на ЧР.
На ПР18 Стася 2000 г.р. не опередила конечно Трусову и Косторную, но не пустила на подиум и ЮЧМ18 Губанову именно за счет 2-й оценки.
Возможно из-за этого в т.ч. Губанова ушла в другую сборную.
Неправильно что ФФККР такое допускала. После отказа Жени Стася еще пассажиром съездила на взрослый ЧМ18 за неприличным 19-м местом, и квоты сохранили две другие наши.
Со взрослыми Лида может и вообще не побывать на мжнр стартах (это точно будет ещё не скоро). И в юниорки уже потом не получится вернуться,--вырастет...