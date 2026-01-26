  • Спортс
  • Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
31

Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»

Фигуристка Плескачева: мне очень хотелось бы выступить на международной арене.

Российская фигуристка Лидия Плескачева рассказала о желании выступить на международной арене.

Спортсменка выиграла соревнования юниорок на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

– На этих соревнованиях выступал Петр Гуменник, ты следила?

– Я постоянно за всеми слежу! Смотрела его выступление в пять утра в Пекине, когда лежала со сломанной ногой. И Аделию Петросян смотрела. Я вообще за всех болею, очень жду их появления на льду. Но, к сожалению, на Грушмане мне посмотреть на Петю не удалось, потому что во время выступления мальчиков я тренировалась сама. А когда вышла с тренировки, уже все закончилось. Я потом пересмотрела прокат: Петя молодец! Главное, чтобы теперь все так же получилось на Олимпиаде.

– Есть ли у Аделии и Пети какие-то медальные перспективы в Милане?

– Конечно, все есть, мы прорвемся. Мы – Россия, мы – крутые!

– Вероятно, юниоров скоро допустят до международных соревнований, ты как к такому относишься?

– Мне очень хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год уже выхожу во взрослые. Хотя по меркам ISU еще могу кататься по юниорам.

– Если в следующем году допустят только юниоров, осталась бы ещё на один сезон в этой категории?

– Не хотелось бы. Уже хочется во взрослые, – сказала Плескачева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
31 комментарий
А в чем проблема на внутренних стартах кататься со "взрослыми", а на внешних - биться с юниорками?
Ответ Александр Иванов
А в чем проблема на внутренних стартах кататься со "взрослыми", а на внешних - биться с юниорками?
Надо тогда два варианта ПП ставить, без дорожки для юниоров и с дорожкой для взрослых.
Ответ Александр Иванов
А в чем проблема на внутренних стартах кататься со "взрослыми", а на внешних - биться с юниорками?
Вероятно в том, что в 15 прыгают, а после 16 как получится, у большинства не получается.
Если в этом сезоне допустят наших юниоров на международку, то тем кому 16 лет можно погнаться за двумя зайцами. У нас за взрослым, а не международке за юниорским, пока регламент разрешает.
Ответ Док Аксель
Если в этом сезоне допустят наших юниоров на международку, то тем кому 16 лет можно погнаться за двумя зайцами. У нас за взрослым, а не международке за юниорским, пока регламент разрешает.
Док. Уже не допустили. Какой этот сезон? Могут допустить не ранее следующего сезона, но это не точно, ИСУ не шевелится, ему наши юниоры совсем не упали.
Ответ Док Аксель
Если в этом сезоне допустят наших юниоров на международку, то тем кому 16 лет можно погнаться за двумя зайцами. У нас за взрослым, а не международке за юниорским, пока регламент разрешает.
Юниорский возраст на международке - до 18 у одиночников, так что там погнаться можно много кому, не только 16летним)
Хорошая девочка Лида, удачи ей и здоровья 😊
Если допустят юниоров, то могут ехать Двоеглазова, Хутсутдинова, Садкова, все они ещё проходят по юниорскому возрасту.
Не торопись Лида, во взрослые всегда успеешь. Успеха на ПР!
Ответ floret
Если допустят юниоров, то могут ехать Двоеглазова, Хутсутдинова, Садкова, все они ещё проходят по юниорскому возрасту. Не торопись Лида, во взрослые всегда успеешь. Успеха на ПР!
Максимальный возраст для юниоров одиночников 19 лет, по идее много кто проходит
Правильно говорит потому что тру спортсменка.
Сразу вспомнилась Стася, которая во времена когда были допущены все и везде и переходили наши девочки в 15 лет во взрослые, уже выступая на ЧР 2017-18 годов еще и выступала на Первенствах России 17-18 гг и с компами с взрослых турниров отбиралась на ЮЧМ и участвовала Без медалей на ЮЧМ 17-18. И это были не спонтанные решения, она запланированно в начале сезона через юниорские турниры отбиралась на ПР, а потом через КР на ЧР.
На ПР18 Стася 2000 г.р. не опередила конечно Трусову и Косторную, но не пустила на подиум и ЮЧМ18 Губанову именно за счет 2-й оценки.
Возможно из-за этого в т.ч. Губанова ушла в другую сборную.
Неправильно что ФФККР такое допускала. После отказа Жени Стася еще пассажиром съездила на взрослый ЧМ18 за неприличным 19-м местом, и квоты сохранили две другие наши.
Так-то, конечно, чем раньше во взрослые выйдешь,--тем лучше. Но в случае допуска на межнары, кмк, можно было бы и задержаться на год в юниорках...
Со взрослыми Лида может и вообще не побывать на мжнр стартах (это точно будет ещё не скоро). И в юниорки уже потом не получится вернуться,--вырастет...
Ответ Алёна Вода
Так-то, конечно, чем раньше во взрослые выйдешь,--тем лучше. Но в случае допуска на межнары, кмк, можно было бы и задержаться на год в юниорках... Со взрослыми Лида может и вообще не побывать на мжнр стартах (это точно будет ещё не скоро). И в юниорки уже потом не получится вернуться,--вырастет...
От 800 до 300к на дороге не валяются, и это только этапы, что там исушное юниорское гран-при предложить может ?
Если допустят только юниоров, у нас половина взрослых во всех видах захочет по юниорам выйти
Ответ Мария Тихонова
Если допустят только юниоров, у нас половина взрослых во всех видах захочет по юниорам выйти
Чего ради? Вы видели сколько человек приходило на некоторые этапы юниорских гран при в других странах? Предлагаете ребятам отказаться от возможности заработать призовые, ради весьма вероятно одной квоты, которая запросто может достаться не им? Если взрослым участвовать хотя бы в нейтральном статусе не дадут, то кому он нужен рейтинг, который всё равно сгорит? Правильно всё делает Лида - она и среди взрослых будет вполне конкурентоспособна.
Ответ Anouck
Чего ради? Вы видели сколько человек приходило на некоторые этапы юниорских гран при в других странах? Предлагаете ребятам отказаться от возможности заработать призовые, ради весьма вероятно одной квоты, которая запросто может достаться не им? Если взрослым участвовать хотя бы в нейтральном статусе не дадут, то кому он нужен рейтинг, который всё равно сгорит? Правильно всё делает Лида - она и среди взрослых будет вполне конкурентоспособна.
Зачем от чего-то отказываться? Всегда у нас выход во взрослые был на год раньше, чем на межнаре, и все топовые фигуристы выступали этот год на межнаре по юниорам, а дома по взрослым.
Лида уже на взрослом уровне. На МС она и в первый сезон может быть конкурентноспособной.
Лидии Плескачевой здоровья, мастерства и удачи!
Никогда не нравилось, когда среди цыплёнков, возвышались тёти и дяди, которым уже пора во взрослых себя показывать. Всему своё время. Правильно всё Лида говорит, нужно развиваться дальше. От того что будешь побеждать детей(или они тебя) большого прогресса не добиться, а с равными тебе - всегда интересней и достойней. Вообще Лида во вью показала себя хорошим человеком и коллегой. Вместе с ней желаю и Пете, и Аделии удачи. И кто знает, может быть через какое-то время, и Лиду будем отправлять на МС, с самыми наилучшими пожеланиями. Успехов ей в следующем взрослом сезоне!
Ответ Тайга86
Никогда не нравилось, когда среди цыплёнков, возвышались тёти и дяди, которым уже пора во взрослых себя показывать. Всему своё время. Правильно всё Лида говорит, нужно развиваться дальше. От того что будешь побеждать детей(или они тебя) большого прогресса не добиться, а с равными тебе - всегда интересней и достойней. Вообще Лида во вью показала себя хорошим человеком и коллегой. Вместе с ней желаю и Пете, и Аделии удачи. И кто знает, может быть через какое-то время, и Лиду будем отправлять на МС, с самыми наилучшими пожеланиями. Успехов ей в следующем взрослом сезоне!
Ну вообще то эти Тети и дяди по нынешним меркам юниоры и по взрослым не могут выступать даже если наших допустят.
