Жулин об олимпийской пенсии: стоило бы распространить выплаты и на призеров.

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что не получает олимпийскую пенсию.

Жулин – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду.

«У нас в стране регулярные выплаты получают только олимпийские чемпионы. Я становился только серебряным и бронзовым призером Олимпиад, так что мне никаких выплат не положено. Знаю, что стипендия для чемпионов равняется примерно 1000 долларов или около 80 000 рублей.

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать. Если отталкиваться от выплат чемпионам, серебряные призеры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые – по 20 000. Считаю, это было бы хорошим подспорьем для любого спортсмена, успешно выступившего на Олимпиаде», – сказал Жулин.