Жулин об олимпийской пенсии: «Стоило бы распространить выплаты и на призеров»

Заслуженный тренер России Александр Жулин сообщил, что не получает олимпийскую пенсию.

Жулин – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в танцах на льду.

«У нас в стране регулярные выплаты получают только олимпийские чемпионы. Я становился только серебряным и бронзовым призером Олимпиад, так что мне никаких выплат не положено. Знаю, что стипендия для чемпионов равняется примерно 1000 долларов или около 80 000 рублей.

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать. Если отталкиваться от выплат чемпионам, серебряные призеры могли бы получать по 40 000 рублей, а бронзовые – по 20 000. Считаю, это было бы хорошим подспорьем для любого спортсмена, успешно выступившего на Олимпиаде», – сказал Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Да... Такими темпами учителям и воспитателям скоро платить вообще нечем будет.
Ответ PERLA
Да... Такими темпами учителям и воспитателям скоро платить вообще нечем будет.
да ладно ))) сейчас бывшего мэра Сочи с женой на полтора миллиарда украденных бюджетных денег "раскулачат" ))) потом за следующего мэра возьмутся , вот и деньги на зарплаты учителям и спортсменам)))
Ответ Natalia_777
да ладно ))) сейчас бывшего мэра Сочи с женой на полтора миллиарда украденных бюджетных денег "раскулачат" ))) потом за следующего мэра возьмутся , вот и деньги на зарплаты учителям и спортсменам)))
Наш бывший губернатор тоже в СИЗО сидит (Тамбов). 80 с чем-то миллионов украл))
Вот пусть Жулин из своего кармана и платит призерам.
Государство и так оплачивает спортсменам-сборникам тренировки, форму, перелеты и пр. Так еще после окончания карьеры должно их содержать? Даже для ОЧ это слишком.
Ответ Irina-tlt
Вот пусть Жулин из своего кармана и платит призерам. Государство и так оплачивает спортсменам-сборникам тренировки, форму, перелеты и пр. Так еще после окончания карьеры должно их содержать? Даже для ОЧ это слишком.
Вроде они 50% от своих призовых должны платить тренеру.
Ответ Железная Леди
Вроде они 50% от своих призовых должны платить тренеру.
30% федре, 20% ТШ. Траньков рассказывал, что по договорённости с Волосожар, Мозер они отдавали больше общепринятой суммы. А Крылова обирала Попову-Мозгова, которые даже в сборную не отобрались и не имели заработков в шоу.
а то ж мало получаете, бедняжки
Ответ bezsugar
а то ж мало получаете, бедняжки
да оч не надо платить
Даже олимпийские чемпионы не должны содержаться государством до конца жизни. Все чемпионы и призеры Олимпиад получили иномарки и двойное денежное вознаграждение- от центра и региона. Многим своим олимпийцам местные власти подарили квартиры, т.е. государство хорошо отблагодарило спортсменов за качественную работу, а дальше спортсмены пусть уж сами монетизируют свой успех. Не должны молодые люди всю жизнь пользоваться государственными стипендиями-пенсиями. Особенно странно, когда 15-летние девочки, единожды блеснув на главном старте, получают пожизненные стипендию.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Даже олимпийские чемпионы не должны содержаться государством до конца жизни. Все чемпионы и призеры Олимпиад получили иномарки и двойное денежное вознаграждение- от центра и региона. Многим своим олимпийцам местные власти подарили квартиры, т.е. государство хорошо отблагодарило спортсменов за качественную работу, а дальше спортсмены пусть уж сами монетизируют свой успех. Не должны молодые люди всю жизнь пользоваться государственными стипендиями-пенсиями. Особенно странно, когда 15-летние девочки, единожды блеснув на главном старте, получают пожизненные стипендию.
===Все чемпионы и призеры Олимпиад получили=== не все
Ответ Marya Y
===Все чемпионы и призеры Олимпиад получили=== не все
Вы кого имеете в виду? Олимпийцев старшего возраста, выигравших свои медали еще при СССР? Я просто не знаю, как награждали чемпионов и призеров в те годы. Если вы о чемпионах и призерах 21 века, то их не обижали, центральная власть награждала иномарками и призовыми, местные власти тоже не обижали своих олимпиоников. Все зависело от региона. Тюмень и Ханты-Мансийск ОЧЕНЬ хорошо поощряли своих спортсменов-медалистов.
а детям на лечение- смс-ками пенсионеры соберут...
А в это время пусть 90% пенсионеров, отдав всё здоровье работе на страну в течение 30-40... лет, пусть получают пенсию 17-20 тыс. (при этом по состоянию здоровья даже не имея возможности подработать!) Хорошо Жулин губу раскатал!))))
Да и ОЧ--достаточно поплатить до следующей олимпиады, и хватит. Против призёров ОИ ничего не имею, но это тоже не должно быть на постоянной основе
Ответ Алёна Вода
А в это время пусть 90% пенсионеров, отдав всё здоровье работе на страну в течение 30-40... лет, пусть получают пенсию 17-20 тыс. (при этом по состоянию здоровья даже не имея возможности подработать!) Хорошо Жулин губу раскатал!)))) Да и ОЧ--достаточно поплатить до следующей олимпиады, и хватит. Против призёров ОИ ничего не имею, но это тоже не должно быть на постоянной основе
Во всём мире пенсия выплачивается из накоплений самого пенса, плюс наследство дает доход. В Дурдоме больные Кусок Родины продали за бумажку номиналом 2 машины. Реальная цена кусочка около 10 тонн в золотом эквиваленте. Вывод: Лечите голову!)))) Да здравствует РФ! Слава великому президенту! Все на борьбу с Нацистами!!!
Ответ Лана_Хендрикс
Во всём мире пенсия выплачивается из накоплений самого пенса, плюс наследство дает доход. В Дурдоме больные Кусок Родины продали за бумажку номиналом 2 машины. Реальная цена кусочка около 10 тонн в золотом эквиваленте. Вывод: Лечите голову!)))) Да здравствует РФ! Слава великому президенту! Все на борьбу с Нацистами!!!
А , что так активно в нашем дурике пасешься?
А вот мне кажется, что было бы правильным дать чемпионам премию (хорошую ) , но однократно, а не кормить их всю жизнь, а дальше пусть получают, что заработали, как все наши люди. И как во всем мире.
Ответ Железная Леди
А вот мне кажется, что было бы правильным дать чемпионам премию (хорошую ) , но однократно, а не кормить их всю жизнь, а дальше пусть получают, что заработали, как все наши люди. И как во всем мире.
Не известно что дальше будет, поддержка была бы не плохо
Лучше б учителей и врачей поддерживали,а спортсмена за что всю жизнь кормить? Максимум единоразовая выплата
Ни чемпионы, ни призеры ОИ вниманием не обижены. Разве что если сами решили в тень уйти. 2.4 млн за серебро и 1.7 млн за бронзу в 2022 вполне могло хватить на залог на небольшую квартиру в Москве. А остальное - все в их руках. Кто хотел, тот пробился и монетизировал свой успех, хоть и не золотой.
какое то баловство прям, да и для золотых тоже. Наше гос-во, как никакое другое поддреживает спорстменов, что в других странах и в помине нет.
Дай палец, по локоть откусят.
