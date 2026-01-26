Чха Чжун Хван и конькобежка Пак Чи У будут знаменосцами сборной Южной Кореи на открытии Олимпиады
Фигурист Чха Чжун Хван будет знаменосцем сборной Южной Кореи на Олимпиаде-2026.
Фигурист Чха Чжун Хван и конькобежка Пак Чи У будут знаменосцами сборной Южной Кореи на открытии Олимпиады-2026 в Италии.
Чха Чжун Хван – серебряный призер чемпионата мира-2023, Пак Чи У – пятикратный бронзовый призер чемпионата четырех континентов.
Церемония открытия Игр пройдет 6 февраля на стадионе Сан-Сиро в Милане.
Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимуму
Выборочно, топ-события
Только соревнования с участием наших
Не собираюсь!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Yonhap News
О, тоже повод посмотреть открытие, как и Донован от Мексики! Хотелось бы, конечно, в пару к лутц-риттовому принцу Чжун Хвану тоже кого-то из прекрасного южнокорейского фигурного катания: волшебных красавиц Джию Шин, Хэ Ин Ли или Ханну Лим.
