Тарасова о неучастии россиян в открытии Олимпиады: «Почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? И так нам жизнь испортили»

Тарасова об отсутствии россиян на открытии Олимпиады: это дискриминация.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала дискриминацией то, что российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане.

«Отсутствие российских спортсменов на открытии Игр можно назвать дискриминацией. Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? Они и так нам жизнь испортили! Надо было раньше все это обжаловать, тогда бы что-то сдвинулось с мертвой точки», – сказала Тарасова.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.