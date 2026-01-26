  • Спортс
22

Тарасова о неучастии россиян в открытии Олимпиады: «Почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? И так нам жизнь испортили»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала дискриминацией то, что российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане.

«Отсутствие российских спортсменов на открытии Игр можно назвать дискриминацией. Если мы там участвуем, почему допущенные спортсмены не должны быть на церемонии? Они и так нам жизнь испортили! Надо было раньше все это обжаловать, тогда бы что-то сдвинулось с мертвой точки», – сказала Тарасова.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Вы будете смотреть Олимпиаду-2026?6810 голосов
Да, постараюсь по максимумуДмитрий Губерниев
Выборочно, топ-событияИрина Роднина
Только соревнования с участием нашихИлья Авербух
Не собираюсь!Дмитрий Васильев
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как она не понимает простейшую вещь. Российские спортсмены не могут быть не допущены к открытию, так как, в принципе, в Олимпиаде не участвуют. Участвуют нейтральные спортсмены. Ох, уж эта пропаганда. Своим "все знают, что это наши ребята" сбивает с толку не очень вникающих в проблему людей
Ответ agentkuper
Как она не понимает простейшую вещь. Российские спортсмены не могут быть не допущены к открытию, так как, в принципе, в Олимпиаде не участвуют. Участвуют нейтральные спортсмены. Ох, уж эта пропаганда. Своим "все знают, что это наши ребята" сбивает с толку не очень вникающих в проблему людей
А нейтральные спортсмены почему не допущены к открытию олимпиады?
Ответ agentkuper
Как она не понимает простейшую вещь. Российские спортсмены не могут быть не допущены к открытию, так как, в принципе, в Олимпиаде не участвуют. Участвуют нейтральные спортсмены. Ох, уж эта пропаганда. Своим "все знают, что это наши ребята" сбивает с толку не очень вникающих в проблему людей
Ну, так и почему нейтральные спортсмены как нейтральные не могут участвовать? :)
Хотя бы доехали ещё туда
А кто-то собирался? Кто-то и прилететь то собирается позже, а у кого-то уже соревнования 7го, ну и зачем им это надо? Да и можно вспомнить, как отзывались об открытии парижских игр, так зачем тогда туда так стремиться?
В любом случае это дискриминация. Почему всем нейтралам не выйти вместе на церемонии открытия? Они такие же участники , как и все остальные.
Ничего страшного, в Милане хороший шоппинг, можно пока что сходить вместо церемоний ненужных... Уверен, что та же Этери Георгиевна уже наметила список бутиков с пальтишками ✔️❗
Может ошибаюсь, но раньше принимали участие в парадах спортсмены представляющие самих себя, а не страну.
Кто испортил жизнь, сестра? Назови имя! Имя, сестра!!!
Непонятное, почему не обжаловали.
Ответ olvl
Непонятное, почему не обжаловали.
Кто обжаловать должен, нейтральные спортсмены, изначально согласившиеся на условия МОК?
Ответ Katerina Sunny
Кто обжаловать должен, нейтральные спортсмены, изначально согласившиеся на условия МОК?
Я о том, когда всё началось, когда отстранили.
Да зачем обжаловать? У нас же прекрасные отношения с ИСУ. Зачем портить их какими-то жалобами?
