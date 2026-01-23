«Нельзя разбрасываться мыслями и словами, потому что Бог все видит». Базылюк рассказала о самом ценном совете от Тутберидзе

Базылюк рассказала о самом ценном совете от Тутберидзе.

Чемпионка России 2024 года среди юниорок Маргарита Базылюк рассказала о самом ценном совете тренеров и о своей мечте в фигурном катании.

– Какой самый ценный совет тебе дали твои тренеры?

– В прошлом году мне Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала: «Чтобы ты сказала что-нибудь, нужно об этом подумать сто раз. Никогда нельзя разбрасываться мыслями, словами, потому что Бог все видит».

Я стараюсь придерживаться этого совета.

– Какой бы ты себе дала совет, когда только-только начала кататься?

– «Марго, скользи больше». Скольжение сейчас необходимо. Потому что прыгают достаточно многие сейчас, а скользят не все.

– Прыгать не достаточно?

– Ну да.

– Есть ли у тебя мечта?

– Я бы очень хотела, чтобы нас выпустили на международные соревнования. Чтобы я поездила по разным странам.

Сейчас тоже очень классно, что мы ездим по городам России. И по другим странам я бы тоже очень хотела поездить.

– Есть ли у тебя спортивная мечта – достичь определенных высот, выполнить какие-то очень сложные элементы в программе?

– Я хотела бы всегда выкатывать свой контент чисто.

– К кому ты больше прислушиваешься? К советам мамы, тренеров – или это несопоставимо друг с другом?

– Всегда надо прислушиваться к советам тренера, но поддерживают меня все. И, наверное, после неудачного проката прислушиваюсь больше к близким, – ответила 14-летняя Базылюк.