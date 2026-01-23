67

«Нельзя разбрасываться мыслями и словами, потому что Бог все видит». Базылюк рассказала о самом ценном совете от Тутберидзе

Базылюк рассказала о самом ценном совете от Тутберидзе.

Чемпионка России 2024 года среди юниорок Маргарита Базылюк рассказала о самом ценном совете тренеров и о своей мечте в фигурном катании.

– Какой самый ценный совет тебе дали твои тренеры?

– В прошлом году мне Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала: «Чтобы ты сказала что-нибудь, нужно об этом подумать сто раз. Никогда нельзя разбрасываться мыслями, словами, потому что Бог все видит».

Я стараюсь придерживаться этого совета.

– Какой бы ты себе дала совет, когда только-только начала кататься?

– «Марго, скользи больше». Скольжение сейчас необходимо. Потому что прыгают достаточно многие сейчас, а скользят не все.

– Прыгать не достаточно?

– Ну да.

– Есть ли у тебя мечта?

– Я бы очень хотела, чтобы нас выпустили на международные соревнования. Чтобы я поездила по разным странам.

Сейчас тоже очень классно, что мы ездим по городам России. И по другим странам я бы тоже очень хотела поездить.

– Есть ли у тебя спортивная мечта – достичь определенных высот, выполнить какие-то очень сложные элементы в программе?

– Я хотела бы всегда выкатывать свой контент чисто.

– К кому ты больше прислушиваешься? К советам мамы, тренеров – или это несопоставимо друг с другом?

– Всегда надо прислушиваться к советам тренера, но поддерживают меня все. И, наверное, после неудачного проката прислушиваюсь больше к близким, – ответила 14-летняя Базылюк.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5721 голос
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Fly Life
женское катание
logoМаргарита Базылюк
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»
вчера, 20:37
Траньков о ЧМ по футболу: «Если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Поездка только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого»
вчера, 18:24
Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев
вчера, 16:50
«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
вчера, 16:28Видео
Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»
вчера, 16:11
Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
вчера, 16:08
Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
вчера, 14:39
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
вчера, 11:42
Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
вчера, 10:33
Жулин об олимпийской пенсии: «Стоило бы распространить выплаты и на призеров»
вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57