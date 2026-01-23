Алина Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас каждый день езжу на процедуры, делаю упражнения»
Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после операции, которую ей сделали в Германии, займет от 6 до 10 месяцев.
Спортсменка ответила на вопросы подписчиков в телеграм-канале.
«От начала подготовки и до момента, когда я пришла в себя, прошло 5 часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев.
Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии.
Когда я проснулась первый раз [после операции], я подумала, что не выспалась, и можно поспать еще. В следующий раз я проснулась от боли, наркоз перестал действовать, и колено болело очень сильно», – написала Горбачева.
Горбачева о травме: «Когда отправили снимки в Германию, выяснилось, что изначально мне поставили неправильный диагноз»