Алина Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас каждый день езжу на процедуры, делаю упражнения»

Горбачева сообщила, что около 10 месяцев будет восстанавливаться после операции.

Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после операции, которую ей сделали в Германии, займет от 6 до 10 месяцев.

Спортсменка ответила на вопросы подписчиков в телеграм-канале.

«От начала подготовки и до момента, когда я пришла в себя, прошло 5 часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев.

Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии.

Когда я проснулась первый раз [после операции], я подумала, что не выспалась, и можно поспать еще. В следующий раз я проснулась от боли, наркоз перестал действовать, и колено болело очень сильно», – написала Горбачева.

