Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены, наш президент и страна любимы за рубежом. Везде люди к нам относятся прекрасно, и в Европе в том числе»

Михаил Дегтярев: за рубежом прекрасно относятся к российским спортсменам.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российские спортсмены пользуются популярностью за рубежом, в том числе и в Европе.

«Почему наши спортсмены популярны за рубежом? Они красивые и умные, просто классные ребята, профессионалы своего дела. Общественное мнение за рубежом и элиты – это большая разница.

Везде люди к нам относятся прекрасно, и в Европе в том числе, уважительно говорят: «Россия, Владимир Путин, молодцы». Наши спортсмены любимы, наш президент и наша страна, я могу это засвидетельствовать», – сказал Дегтярев, выступая на форуме «Знание. Государство».

