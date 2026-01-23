МОК о визах в Италию для участников Олимпиады: «Обращение в консульство для подачи заявления может потребоваться в отдельных ситуациях»

В МОК ответили на вопрос, нужна ли виза в Италию участникам Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что участникам Олимпийских игр в отдельных случаях может потребоваться оформление визы в консульстве.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник заявил в интервью: «Все убеждают, что мне виза не нужна, ведь я олимпиец. Уже всех переспросил на всякий случай. Надеюсь, это правда».

Гуменник в нейтральном статусе заявлен на личный турнир Олимпийских игр в мужском одиночном катании.

«Все спортсмены и вспомогательный персонал, имеющие российский паспорт, должны пройти ту же процедуру аккредитации и оформления визы, что и все остальные участники Игр. Обращение в консульство для подачи заявления на визу может потребоваться в отдельных ситуациях», – заявили в организации.

Гуменник уверен, что ему не нужна виза в Милан. Хм, не все так просто