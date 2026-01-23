Ирина Роднина: «ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но вернет и в другие турниры – куда он денется. Спорт мало что выиграл от ограничений в отношении россиян»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уровень международных турниров без фигуристов из России.
«Я знаю результаты чемпионата Европы. Когда вообще там были чистые прокаты? С тех пор, как там нет российских спортсменов, чистых прокатов там практически нет. Мы просто лишний раз убедились, что страны и спортсмены из этих стран, которые не могли себе мечтать, поднялись на пьедестал в отсутствие российских спортсменов.
Уже давно чемпионат Европы не стал той желанной медалью. Сейчас этот чемпионат континента – проходной этап, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это какие-то определенные ориентиры, но не какие-то сверхвысокие показатели. Я поздравляю всех чемпионов и призеров, но у меня совершенно создается впечатление, что на безрыбье и рак севрюга.
Мне вот интереснее не просто чемпионат России, а когда сильнейшие из каждой страны собираются. Все-таки спорт – то действие, где всегда идет отбор, а значит, есть совершенно четкие ступени подъема. Не лифт социальный, куда можно забраться, а именно ступени пьедестала.
Но как мы знаем, даже после введения экономических ограничений в сторону России, страдают те, кто их вводят. В случае здесь так и получается. Спорт начал вводить ограничения в отношении россиян и белорусов, но сам от этого мало что выиграл. И постепенно это все восстанавливается. Да, ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но он и в другие турниры нас вернет – куда денется. Все возвращается.
Сейчас ISU надо завершить олимпийский цикл и своих вывести на пьедесталы почета. Но здесь надо отдать должное [министру спорта РФ] Дегтяреву, который обещал, что его главной задачей будет возвращение нашего спорта и спортсменов на международные соревнования. И мы видим, что происходит. Да, не мгновенно и не по взмаху волшебной палочки, но постепенно это происходит и в летних, и в зимних видах спорта. В этом плане Дегтярев слово держит», – сказала Роднина.
