  • Ирина Роднина: «ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но вернет и в другие турниры – куда он денется. Спорт мало что выиграл от ограничений в отношении россиян»
17

Роднина считает, что ISU вернет российских фигуристов на турниры.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила уровень международных турниров без фигуристов из России.

«Я знаю результаты чемпионата Европы. Когда вообще там были чистые прокаты? С тех пор, как там нет российских спортсменов, чистых прокатов там практически нет. Мы просто лишний раз убедились, что страны и спортсмены из этих стран, которые не могли себе мечтать, поднялись на пьедестал в отсутствие российских спортсменов.

Уже давно чемпионат Европы не стал той желанной медалью. Сейчас этот чемпионат континента – проходной этап, чтобы участвовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это какие-то определенные ориентиры, но не какие-то сверхвысокие показатели. Я поздравляю всех чемпионов и призеров, но у меня совершенно создается впечатление, что на безрыбье и рак севрюга.

Мне вот интереснее не просто чемпионат России, а когда сильнейшие из каждой страны собираются. Все-таки спорт – то действие, где всегда идет отбор, а значит, есть совершенно четкие ступени подъема. Не лифт социальный, куда можно забраться, а именно ступени пьедестала.

Но как мы знаем, даже после введения экономических ограничений в сторону России, страдают те, кто их вводят. В случае здесь так и получается. Спорт начал вводить ограничения в отношении россиян и белорусов, но сам от этого мало что выиграл. И постепенно это все восстанавливается. Да, ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но он и в другие турниры нас вернет – куда денется. Все возвращается.

Сейчас ISU надо завершить олимпийский цикл и своих вывести на пьедесталы почета. Но здесь надо отдать должное [министру спорта РФ] Дегтяреву, который обещал, что его главной задачей будет возвращение нашего спорта и спортсменов на международные соревнования. И мы видим, что происходит. Да, не мгновенно и не по взмаху волшебной палочки, но постепенно это происходит и в летних, и в зимних видах спорта. В этом плане Дегтярев слово держит», – сказала Роднина.

5 сюжетов Евро: от доминирования Грузии до «вы убиваете фигурное катание»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
