  • Ирина Роднина: «Мы, а особенно Фетисов, очень работали над тем, чтобы появилась олимпийская пенсия. Я благодарна стране, что к нам есть такое внимание»
Роднина об олимпийской пенсии: я благодарна стране за такое внимание к нам.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о пенсиях для победителей ОИ.

– У нас единственная страна, которая выплачивает стипендии олимпийским чемпионам. Других таких стран я не знаю. Честно скажу, что мы, а особенно Вячеслав Фетисов, очень работали над тем, чтобы появилась эта пенсия. Есть же разные виды спорта, где везде свои условия. Эта выплата не только для того, чтобы поддержать финансово, важнее – поддержать морально.

В 2002 или 2003 году был впервые поднят вопрос, чтобы поддержать наших ветеранов. Спорт же тогда был не профессиональный, никто ничего особо не заработал, особенно первое поколение олимпийцев, а это в основном люди, которые пережили или участвовали в Великой Отечественной войне. Мы этот вопрос поднимали. И должное надо отдать Вячеславу Фетисову, который этот вопрос и пробил.

– У вас точно такая же олимпийская пенсия – 60 тысяч, как и у остальных чемпионов, или количество медалей влияет на выплату?

– У меня и у всех остальных олимпийских чемпионов одинаковая выплата, вне зависимости от олимпийских медалей.

– То есть у вас выплата 60 тысяч и не меняется?

– И, слава Богу, не меняется. Почему это должно меняться? Я благодарна стране, что к нам есть такое внимание.

– Может, можно было бы рассчитывать сумму в зависимости от количества золотых медалей.

– Если взять Латынину, то в гимнастике за одну Олимпиаду было возможно выиграть несколько медалей. Тихонов, например, ни одной индивидуальной гонки не выиграл – только в команде. А ведь в советское время только чемпионам в командных видах спорта присваивали ЗМС, а за второе и третье места звание не присваивали. Хотя считаю, что в команде еще сложнее выиграть медаль. Так что в этой ситуации не надо давать оценку, что сильнее, важнее, легче или проще.

– Насколько сумма олимпийской пенсии достойная?

– Люди же не живут только на это, есть же еще и та пенсия, которую они зарабатывают. Не хочу давать оценку. Мы выбили и получили эту олимпийскую пенсию. Очень важно, что это есть. Причем важно даже не для уходящего поколения, а для молодежи. Они раньше сталкиваются с теми физическими и психологическими нагрузками, и они должны понимать, что это будет страной оценено, – сказала Роднина.

Александр Тихонов: «Можно было бы дать пенсию 500 тысяч рублей олимпийским чемпионам. Нас на земном шаре очень мало»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
