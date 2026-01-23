Татьяна Тарасова: «Не только Петросян претендует на пьедестал Олимпиады. Будут бороться и американки, и японки, но у Аделии тоже есть шанс»

Тарасова: у Петросян есть шанс побороться за подиум Олимпийских игр.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян побороться за призовое место на Олимпиаде-2026.

«У нее есть тренер, и они вместе выбирают необходимую тактику. Не только Аделия претендует на пьедестал Олимпийских игр. Для этого можно взглянуть на мировой рейтинг, и все станет понятно: будут бороться и американки, и японки. Но у Аделии тоже есть шанс», – сказала Тарасова.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Петросян выступит в женском одиночном катании в нейтральном статусе.