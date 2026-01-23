⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и
23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине дуэты показали произвольные танцы. Победу одержали Эмилия Зингас и Вадим Колесник из США.
Чемпионат четырех континентов-2026
Пекин, Китай
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 202,86
2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 194,72
3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 190,78
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 183,49
5. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 177,08
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 176,97
7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 170,66
8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 164,56
9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 164,34
10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 158,67
11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 154,08
12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 137,04
13. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 134,00
14. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 132,06
15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 120,42
Произвольный танец
1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 122,89
2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 116,54
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 116,06
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 110,92
5. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 110,29
6. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,75
7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 103,35
8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 101,60
9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 99,93
10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 97,12
11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 92,82
12. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 90,27
13. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 86,04
14. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 84,95
15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 75,46
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине