⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и

Зингас и Колесник победили в танцах на льду на чемпионате четырех континентов.

23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине дуэты показали произвольные танцы. Победу одержали Эмилия Зингас и Вадим Колесник из США. Чемпионат четырех континентов-2026 Пекин, Китай Танцы на льду Итоговое положение 1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 202,86 2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 194,72 3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 190,78 4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 183,49 5. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 177,08 6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 176,97 7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 170,66 8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 164,56 9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 164,34 10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 158,67 11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 154,08 12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 137,04 13. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 134,00 14. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 132,06 15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 120,42 Произвольный танец 1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 122,89 2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 116,54 3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 116,06 4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 110,92 5. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 110,29 6. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,75 7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 103,35 8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 101,60 9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 99,93 10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 97,12 11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 92,82 12. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 90,27 13. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 86,04 14. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 84,95 15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 75,46 Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине