38

⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и

Зингас и Колесник победили в танцах на льду на чемпионате четырех континентов.

23 января на чемпионате четырех континентов в Пекине дуэты показали произвольные танцы. Победу одержали Эмилия Зингас и Вадим Колесник из США.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 202,86

2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 194,72

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 190,78

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 183,49

5. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 177,08

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 176,97

7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 170,66

8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 164,56

9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 164,34

10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 158,67

11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 154,08

12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 137,04

13. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 134,00

14. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 132,06

15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 120,42

Произвольный танец

1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 122,89

2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 116,54

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 116,06

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 110,92

5. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 110,29

6. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 108,75

7. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 103,35

8. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 101,60

9. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 99,93

10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 97,12

11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 92,82

12. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 90,27

13. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 86,04

14. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 84,95

15. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 75,46

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5716 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
танцы на льду
результаты
чемпионат четырех континентов
Майкл Парсонс
сборная Бразилии
Гаухар Наурызова
Хэ Линхао
Уна Браун
logoсборная Китая
Жэнь Цзюньфэй
сборная Австралии
Джейсон Чан
logoсборная Южной Кореи
Эверест Жу
Е Куан
logoсборная США
Кэролайн Грин
Бойсангур Датиев
Эмилия Зингас
Утана Йошида
Лю Синьюй
Джейми Фурнье
Масая Морита
Сяо Цзыси
Холли Харрис
Алисия Фаббри
Пол Айер
Гэйдж Браун
logoсборная Казахстана
Ван Шиюэ
Вадим Колесник
Эверест Зу
Син Цзянин
logoсборная Канады
logoсборная Японии
сборная Мексики
Ханна Лим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и
22 января, 10:50
Чемпионат четырех континентов. Накаи выиграла короткую программу с тройным акселем, Аоки – 2-я, Чиба – 3-я, Самоделкина – 9-я
22 января, 07:55
Чемпионат США. Чок и Бейтс победили, Зингас и Колесник – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и, Майя и Алекс Шибутани – 9-е
11 января, 02:10
Главные новости
Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»
вчера, 20:37
Траньков о ЧМ по футболу: «Если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Поездка только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого»
вчера, 18:24
Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев
вчера, 16:50
«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
вчера, 16:28Видео
Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»
вчера, 16:11
Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
вчера, 16:08
Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
вчера, 14:39
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
вчера, 11:42
Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
вчера, 10:33
Жулин об олимпийской пенсии: «Стоило бы распространить выплаты и на призеров»
вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57