Татьяна Тарасова: «Мы выигрываем у американцев в программах. Композиции у нас лучше»

Тарасова о фигуристах: мы выигрываем у американцев в программах.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила программы российских и американских фигуристов.

«Мы выигрываем у американцев в программах. Это точно. В произвольных, во всех. Потому что, на мой взгляд, композиции у нас лучше, если брать шесть лучших пар у нас и у них. И это очень важно видеть, правильно? Видеть и понять, чем нам надо будет брать в следующий раз, когда нас выпустят на международные соревнования.

К сожалению, нас выпускать не спешат. У нас (недавно) прошел прекрасный чемпионат России, он был хорошим в каждом виде программы.

Сейчас спортсменов готовит и молодое поколение тренеров, и мы, специалисты, еще живы и не сидим с закрытыми ртами. И все работают, и Тамара Москвина работает, и Леша Мишин работает. И я тоже работаю.

Я конкретно никого не тренирую, но каждому из выдающихся тренеров я могу задать вопросы. А это тоже большое дело, наверное. С каждым из них я могу разговаривать обо всем и смотреть за выступлениями их спортсменов», – сказала Тарасова.