«Не знаю, как объяснить свой треш. Это случайно». Костылева о провальном прокате произвольной на Мемориале Грушмана

Костылева о провале на турнире в Петербурге: не знаю, как объяснить свой треш.

Фигуристка Елена Костылева прокомментировала прокат произвольной программы на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

Спортсменка сделала три прыжка ультра-си в первой половине проката и трижды упала во второй. Она заняла 9-е место.

«Я не знаю, как объяснить свой треш. Это случайно, ребят. Но, включая, что я занимаюсь только 12 дней, с полного нуля, это очень даже хорошо.

Я второй сальхов-то прыгнула, у меня просто случайно подвернулась нога, поэтому считайте, что я сделала. До [первенства] России еще есть время, поэтому, думаю, все будет нормально. А первую половину вообще шикарно проехала», – сказала Костылева.