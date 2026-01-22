Российские спортсмены смогут общаться со СМИ на Олимпиаде-2026
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ на Олимпиаде-2026.
Российским спортсменам будет разрешено общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.
«На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине в смешанных зонах можно пообщаться с отдельными нейтральными спортсменами. Однако, съемка разрешена только для владельцев медиаправ.
Спортсмены могут быть приглашены в Главный пресс-центр для проведения интервью на камеру/аудио с владельцами медиаправ.
Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований», – сообщили в МОК.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля.
Кто из наших едет на Олимпиаду: лыжники и фигуристы – за медалями, а остальные?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
