Российские спортсмены смогут общаться со СМИ на Олимпиаде-2026.

Российским спортсменам будет разрешено общаться со СМИ и принимать участие в пресс-конференциях в случае завоевания медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.

«На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине в смешанных зонах можно пообщаться с отдельными нейтральными спортсменами. Однако, съемка разрешена только для владельцев медиаправ.

Спортсмены могут быть приглашены в Главный пресс-центр для проведения интервью на камеру/аудио с владельцами медиаправ.

Если спортсмены выиграют медали, они будут приглашены на пресс-конференцию на месте проведения соревнований», – сообщили в МОК.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

