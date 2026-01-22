80

Костылева сделала три прыжка ультра-си и трижды упала в произвольной программе на Мемориале Грушмана

Фигуристка Костылева трижды упала в произвольной программе на Мемориале Грушмана.

Юниорки выступили с произвольными программами на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

Победительница соревнований Лидия Плескачева исполнила тройной аксель и упала с недокрученного четверного сальхова.

Елена Костылева (9-е место) исполнила тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов – двойной аксель в первой половине проката. Во второй половине фигуристка упала четверного сальхова и двух недокрученных тройных лутцев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
Мемориал Петра Грушмана
Лидия Плескачева
logoЕлена Костылева
