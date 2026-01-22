Тренер Гуменника: «Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде»

Тренер Гуменника высказалась о ситуации фигуриста с визой перед Олимпиадой.

Вероника Дайнеко, тренер Петра Гуменника , заявила, что у фигуриста не должно быть проблем с визой на Олимпиаде -2026 в Милане.

«Все убеждают, что мне виза не нужна, ведь я олимпиец. Уже всех переспросил на всякий случай. Надеюсь, это правда», – заявил Гуменник.

«Поскольку Петр прошел квалификационный турнир, то у него электронная виза, которая входит в его аккредитацию на Олимпиаде», – сказала Дайнеко.

