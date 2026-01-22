Гуменник о свисте Москвиной на разминке: «Если Тамара Николаевна так свистит, значит, нужно сделать красивый выезд, улыбнуться, на всех посмотреть, сделать па»

Гуменник объяснил, зачем Москвина свистела ему на разминке на Мемориале Грушмана.

Фигурист Петр Гуменник объяснил, зачем тренер Тамара Москвина свистела ему на разминке перед произвольной программой на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

«Сегодня я вроде не слышал его. С другой стороны, я, наверное, как собака Павлова, уже натренирован этим свистом. Потому что, если Тамара Николаевна так свистит, значит, нужно сделать красивый выезд, улыбнуться, на всех посмотреть, сделать «па». Она это очень любит и добивается каждую тренировку от меня, чтобы я именно так и делал. И, наверное, она хотела, чтобы я сегодня об этом тоже вспомнил», – сказал Гуменник.

Фигурист также рассказал, что не знал о присутствии отца на трибунах.

«Я даже не знал об этом. Потому что родители обычно не смотрят. Мама слишком волнуется. Она потом пересматривает только хорошие прокаты. А папа чуть меньше волнуется. Но он обычно, по-моему, вместе с мамой всегда был на соревнованиях. Так что, если он сегодня пришел, то это очень неожиданно и приятно», – отметил спортсмен.

«Скажу, что все под контролем. Все в моих руках. И сделаю все, что получится», – ответил Гуменник на вопрос о том, как он будет настраивать родителей перед Олимпиадой.