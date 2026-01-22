Авербух о победе Гуменника на Мемориале Грушмана: «На баллы обращать внимание не надо, главное, что Петр исполнил сложную программу»

Авербух: при чистых прокатах у Гуменника есть шанс быть в тройке на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух оценил выступление фигуриста Петра Гуменника на Мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 326,49 балла – больше собственного рекорда России.

«Любой хороший прокат вселяет дополнительные силы и мотивацию. На баллы обращать внимание не надо, главное, что Петр исполнил сложную программу с таким хорошим набором. Он в хорошей форме подходит к Олимпийским играм.

Прогнозы, я думаю, делать не стоит, надо спортсмена поддерживать, но, безусловно, у Петра при чистых прокатах есть шанс быть в призовой тройке», – сказал Авербух.

Также он высказался о подготовке Аделии Петросян в Играм.

«Сейчас нужна тишина, надо дать ребятам спокойно готовиться к Олимпиаде. У Аделии выдающийся тренерский штаб Этери Тутберидзе , и он уж точно знает, как правильно должно быть. Тренеры ведут ее по своему плану, по которому не раз приводили к успеху», – добавил Авербух.

