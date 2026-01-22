Олимпийская хартия разрешает въезд в страну организатора Игр по аккредитации, но Кодекс ЕС предусматривает визы для олимпийцев – в упрощенном порядке

Гуменнику может потребоваться виза на Олимпиаду в Италии – согласно Кодексу ЕС.

Чемпиону России по фигурному катанию Петру Гуменнику может потребоваться виза для участия в Олимпийских играх в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

Согласно статье 52 Олимпийской хартии, аккредитация на Игры дает владельцу право на въезд в страну организатора. Однако, в соответствии с Визовым кодексом Евросоюза, фактически олимпийцам тоже необходимы визы, но их предоставляют в упрощенном порядке.

Ранее Гуменник сообщил , что на данный момент ему не оформляли документ: «Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня так как‑то пропустят, ведь я олимпиец. Вот я уже всех переспросил на всякий случай, все мне говорят, что не нужна. Надеюсь, что это правда».

Гуменник получал приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.