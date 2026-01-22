Гуменник об Олимпиаде: «Все убеждают, что мне виза не нужна, ведь я олимпиец. Уже всех переспросил на всякий случай. Надеюсь, это правда»

Гуменник об Олимпиаде: все убеждают, что мне виза не нужна – надеюсь, это правда.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник объяснил, почему ему не оформили визу перед Олимпиадой-2026 в Италии.

«Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня так как‑то пропустят, ведь я олимпиец. Вот я уже всех переспросил на всякий случай, все мне говорят, что не нужна. Надеюсь, что это правда.

Тренер Вероника Анатольевна Дайнеко последние несколько дней как раз активно занималась визой, ездила в визовый центр, так что у нее будет виза», – сказал Гуменник.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник допущен до участия в нейтральном статусе.