Гуменник об Олимпиаде: «Все убеждают, что мне виза не нужна, ведь я олимпиец. Уже всех переспросил на всякий случай. Надеюсь, это правда»
Гуменник об Олимпиаде: все убеждают, что мне виза не нужна – надеюсь, это правда.
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник объяснил, почему ему не оформили визу перед Олимпиадой-2026 в Италии.
«Меня все убеждают, что мне виза не нужна, что меня так как‑то пропустят, ведь я олимпиец. Вот я уже всех переспросил на всякий случай, все мне говорят, что не нужна. Надеюсь, что это правда.
Тренер Вероника Анатольевна Дайнеко последние несколько дней как раз активно занималась визой, ездила в визовый центр, так что у нее будет виза», – сказал Гуменник.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник допущен до участия в нейтральном статусе.
Правильно
Неправильно
Каждый спортсмен волен решать сам
Мне все равно
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости