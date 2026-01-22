Елена Вайцеховская: «Гуменник в этом сезоне – эталонный пример отношения к себе, к своей подготовке, к шансу, который предстоит использовать на Олимпиаде»

Вайцеховская: Гуменник в этом сезоне – эталонный пример отношения к подготовке.

Журналист Елена Вайцеховская оценила выступления фигуриста Петра Гуменника в нынешнем сезоне.

Сегодня Гуменник победил на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме, что превышает рекорд России .

«Чем дольше наблюдаю в этом сезоне за Петром Гуменником, тем отчетливее вижу, какой колоссальный буст в профессиональном плане ему дала возможность выступить на Олимпиаде. Сегодняшний, заключительный перед Играми прокат произвольной программы на Мемориале Петра Грушмана в Питере – еще одно тому подтверждение.

Я бы вообще сказала, что Петр в этом сезоне – эталонный пример отношения к себе, к своей подготовке, к шансу, который предстоит использовать в Милане. Мемориал в Питере планировался как контрольный старт, Гуменник именно так его и проехал: безупречно технически, без капли лишних эмоций, очень вдумчиво и осторожно и в то же самое время раскованно внутренне и амплитудно.

Даже если у кого-то возникли вопросы к докрученности квадов, я бы сейчас точно не придавала этому значения. Докрученность (при таком количестве четверных прыжков – особенно) – это вопрос максимального вкладывания физических сил и предельной концентрации. И то и другое отнимает у фигуриста очень много сил. И почему-то мне кажется, что Пётр совершенно сознательно не стремится сейчас делать ни единого лишнего усилия.

А по прокату – красавчик. Не знаю даже, как такая программа может оставить кого-то равнодушным», – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник допущен до участия в нейтральном статусе.