80

Елена Вайцеховская: «Возвращение Трусовой способно создать сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе»

Вайцеховская считает, что возвращение Трусовой может быть сложным для Тутберидзе.

Журналист Елена Вайцеховская оценила решение серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (в девичестве – Трусовой) вернуться в спорт.

Фигуристка не соревновалась с 2023 года. На этой неделе она объявила, что будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«Возвращение Игнатовой способно создать довольно сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе. Ведь, как ни крути, все предыдущие достижения учениц (начиная с Юлии Липницкой) работали прежде всего на величие тренера.

Если Игнатова сумеет реализовать ту мечту, ради которой возвращается в спорт, и действительно выиграет Олимпиаду, она станет героиней поистине вселенского масштаба, главным действующим лицом грандиозной спортивной истории. Она, а не тренеры, которым предстоит вести ее к результату.

Психологически с подобной ситуацией не справился даже великий Станислав Жук. Он отказался продолжать работу с Ириной Родниной и Александром Зайцевым, признавшись ей: «Ну сделаю я вашу пару, и что? Все скажут, что это не Жук, а Роднина…» 

Но сейчас, когда Игнатовой только предстоит преодолеть все видимые и невидимые препятствия на своем пути, стоит признать: история с ее возвращением может оказаться невероятно интересной миру фигурного катания в целом. Не так часто в спорте появляются личности, способные в одночасье влюбить в себя планету.

А ведь именно это Саша сделала в Пекине – пусть и ценой не только уникального проката, но и колоссального внутреннего надрыва. Забыть столь яркие эмоции крайне сложно, даже если ты совсем не фанат фигурного катания. Потому и хочется, чтобы у Саши хватило сил довести историю до конца», – написала Вайцеховская в своей колонке на RT.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5700 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoЮлия Липницкая
женское катание
Александр Зайцев
logoИрина Роднина
logoЭтери Тутберидзе
Станислав Жук
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»
вчера, 20:37
Траньков о ЧМ по футболу: «Если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Поездка только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого»
вчера, 18:24
Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев
вчера, 16:50
«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
вчера, 16:28Видео
Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»
вчера, 16:11
Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
вчера, 16:08
Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
вчера, 14:39
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
вчера, 11:42
Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
вчера, 10:33
Жулин об олимпийской пенсии: «Стоило бы распространить выплаты и на призеров»
вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57