Елена Вайцеховская: «Возвращение Трусовой способно создать сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе»

Вайцеховская считает, что возвращение Трусовой может быть сложным для Тутберидзе.

Журналист Елена Вайцеховская оценила решение серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (в девичестве – Трусовой) вернуться в спорт.

Фигуристка не соревновалась с 2023 года. На этой неделе она объявила, что будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«Возвращение Игнатовой способно создать довольно сложную психологическую ситуацию для Тутберидзе. Ведь, как ни крути, все предыдущие достижения учениц (начиная с Юлии Липницкой) работали прежде всего на величие тренера.

Если Игнатова сумеет реализовать ту мечту, ради которой возвращается в спорт, и действительно выиграет Олимпиаду, она станет героиней поистине вселенского масштаба, главным действующим лицом грандиозной спортивной истории. Она, а не тренеры, которым предстоит вести ее к результату.

Психологически с подобной ситуацией не справился даже великий Станислав Жук. Он отказался продолжать работу с Ириной Родниной и Александром Зайцевым, признавшись ей: «Ну сделаю я вашу пару, и что? Все скажут, что это не Жук, а Роднина…»

Но сейчас, когда Игнатовой только предстоит преодолеть все видимые и невидимые препятствия на своем пути, стоит признать: история с ее возвращением может оказаться невероятно интересной миру фигурного катания в целом. Не так часто в спорте появляются личности, способные в одночасье влюбить в себя планету.

А ведь именно это Саша сделала в Пекине – пусть и ценой не только уникального проката, но и колоссального внутреннего надрыва. Забыть столь яркие эмоции крайне сложно, даже если ты совсем не фанат фигурного катания. Потому и хочется, чтобы у Саши хватило сил довести историю до конца», – написала Вайцеховская в своей колонке на RT.