Петр Гуменник: «Малинин сейчас выглядит недосягаемым. На мою подготовку это не влияет, потому что я уже нашел свой оптимальный контент»

Гуменник: Малинин сейчас выглядит недосягаемым, на мою подготовку это не влияет.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник считает, что действующий чемпион мира из США Илья Малинин недосягаем на данный момент.

«Илья на уровень вперед ушел, быстрее всех перешел на стабильное исполнение четверных, мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут создавать конкуренцию, а Малинин сейчас, конечно, выглядит недосягаемым.

На мою подготовку это не влияет, потому что я уже нашел свой оптимальный контент, достаточно сложный, достаточно уверенный. В фигурном катании, как и в любом спорте, бывает всякое, поэтому нужно быть готовым и как можно чище все катать, как можно больше баллов набирать, такая стратегия всегда будет выигрышной», – сказал Гуменник.

Сегодня Гуменник победил на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме, что превышает рекорд России .

«У меня перед этим соревнованием была идея сделать контент чуть сложнее, чтобы потом к Олимпиаде я мог его обратно вернуть, поэтому хотел в короткой прыгать каскад четверной флип – тройной риттбергер, а в произвольной сделать четверной сальхов с тройным акселем, но решил, что не стоит сейчас идти на такой риск, чистый прокат даст мне больше уверенности», – отметил Гуменник.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник выступит там в нейтральном статусе.