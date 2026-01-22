Гуменник сменил коньки перед Олимпиадой: «Арутюнян показал, сколько ботинок было у Нэтана Чена. После каждого старта он менял их, нужна была максимальная жесткость»
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник решил сменить коньки перед Олимпийскими играми-2026.
Сегодня Гуменник победил на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме, что превышает рекорд России.
«После Нового года катаюсь в новых коньках, и ноги немного затекают пока. Постараюсь к ним привыкнуть, ботинки разнашиваются, становятся более мягкими.
Когда был у Рафаэля Владимировича (Арутюняна), он показал, сколько ботинок было у Нэтана Чена. Там вся раздевалка завалена, пар тридцать, какие-то новые, какие-то нет. Рафаэль Владимирович сказал, что после каждого старта Нэтан менял ботинки, потому что была нужна максимальная жесткость», – рассказал Гуменник.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник выступит там в нейтральном статусе.