Гуменник сменил коньки перед Олимпиадой: «Арутюнян показал, сколько ботинок было у Нэтана Чена. После каждого старта он менял их, нужна была максимальная жесткость»

Петр Гуменник поменял коньки перед Олимпиадой.

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник решил сменить коньки перед Олимпийскими играми-2026.

Сегодня Гуменник победил на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, исполнив пять четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме, что превышает рекорд России .

«После Нового года катаюсь в новых коньках, и ноги немного затекают пока. Постараюсь к ним привыкнуть, ботинки разнашиваются, становятся более мягкими.

Когда был у Рафаэля Владимировича (Арутюняна), он показал, сколько ботинок было у Нэтана Чена. Там вся раздевалка завалена, пар тридцать, какие-то новые, какие-то нет. Рафаэль Владимирович сказал, что после каждого старта Нэтан менял ботинки, потому что была нужна максимальная жесткость», – рассказал Гуменник.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Гуменник выступит там в нейтральном статусе.