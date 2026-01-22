«Результат выдающийся. Очень бы хотелось, чтобы Гуменник был в такой же форме на Олимпиаде». Тарасова о победе на Мемориале Грушмана
Тарасова назвала выдающейся победу Гуменника на Мемориале Грушмана.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала выдающимся результат фигуриста Петр Гуменника на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.
Гуменник набрал 326,49 балла по сумме программ, исполнив пять четверных прыжков в произвольной. Он получил баллы выше рекорда России.
«Думаю, он еще будет готовиться к Олимпиаде. Чуть больше или чуть меньше баллов, но результат выдающийся. Очень бы хотелось, чтобы Гуменник был в такой же форме на Олимпийских играх», – сказала Тарасова.
Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Гуменник выступит там в нейтральном статусе.
Правильно
Неправильно
Каждый спортсмен волен решать сам
Мне все равно
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости