Гуменник получил баллы выше рекорда России на Мемориале Грушмана – 326,49 в сумме и 217,44 в произвольной
Гуменник получил баллы выше рекорда России на победном Мемориале Грушмана.
Фигурист Петр Гуменник получил баллы выше российского рекорда на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге, где он одержал победу.
Гуменник набрал 326,49 балла по сумме программ и 217,44 за произвольную, где исполнил пять четверных прыжков.
В 2025 году рекорды России в произвольной программе (210,04) и в сумме (314,54) установил сам Гуменник в финале Гран-при страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
