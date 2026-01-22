Гуменник о победе на Мемориале Грушмана: «Хорошая репетиция перед Олимпиадой. Все ярче представление в моей голове, как будет происходить»

Гуменник назвал победный турнир в Петербурге хорошей репетицией перед Олимпиадой.

Фигурист Петр Гуменник оценил свою победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 326,49 балла по сумме программ (выше собственного рекорда России). В произвольной он исполнил пять четверных прыжков.

– Доволен прокатом и баллами. Хорошая репетиция перед Олимпиадой. Последние три недели со спокойной душой могу готовиться к Играм.

Чуть‑чуть было тяжело. Было не так много сил, как обычно. Старался с этим справиться – и справился.

– Что обсуждали с тренерским штабом?

– Все обсудили. И прыжки – немножко получились с подстраховочными выездами. По дорожке надо одно движение поменять, из‑за чего вторая половина дорожки смотрится иначе.

– Будут ли изменения в контенте?

– Перед этим соревнованием была мысль сделать контент сложнее, а перед Олимпиадой вернуть свой и чтобы было проще кататься. Но решил не идти на такой риск. Чистый прокат с теми же элементами даст мне больше уверенности, чем 50 на 50 с более сложными элементами, – сказал Гуменник.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российский фигурист выступит там в нейтральном статусе.

– Спите спокойно перед Олимпиадой?

– Давно предвкушаю момент. Сейчас острее чувствую. Все ярче представление в моей голове, как будет происходить. Перед сном пытаюсь отрепетировать в голове свою олимпийскую программу – и пульс увеличивается, сложно бывает заснуть.

– Когда уезжаете в Италию?

– 7 февраля, но билеты еще не куплены, – ответил Гуменник.