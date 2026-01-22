Хореограф Морошкин: «Программа Муравьевой «Кармен» – прекрасный пример того, как знаменитое произведение может быть прочитано по-новому»

Морошкин назвал программу Муравьевой «Кармен» новым прочтением произведения.

Хореограф Николай Морошкин отметил программы российских фигуристов в нынешнем сезоне.

– Вы часто используете слово «вовлеченность» или «катание с риском». Что именно вы вкладываете в эти понятия?

– Для меня риск – это сочетание огромной скорости перемещения и предельного наклона опорного конька. Это тот момент, когда ботинок практически касается льда и есть реальный шанс слететь с ребра. Такой градус наклона создает невероятный объем, спортсмен катается широко и мощно. Мало кто из фигуристов действительно владеет этим и идет на такие риски, но когда я это вижу, это максимально откликается в моем сердце. У Пасечник и Чиризано это яркая черта стиля.

– А если говорить о других видах?

– В парах это, конечно, Бойкова и Козловский. Их произвольная под «Лунную сонату» – программа-событие. Она смотрится на одном дыхании, оставляет приятное послевкусие и желание смотреть еще. Также отмечу Чикмареву и Янченкова – они катаются с азартом, на большой скорости, и видно, как им нравятся их программы.

В женском катании выделю произвольную Софьи Муравьевой от Бенуа Ришо. А ее короткая программа «Кармен» – прекрасный пример того, как знаменитое произведение может быть прочитано по-новому. У мужчин – короткая Евгения Семененко под Nirvana. Это была его личная инициатива, которую поддержал Алексей Николаевич Мишин. Дорожка шагов там, пожалуй, одна из лучших в сезоне в российском мужском фигурном катании, – сказал Морошкин.