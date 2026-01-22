ISU не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров: «Ожидается, что Совет ISU рассмотрит рекомендации МОК в установленном порядке»
ISU не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров.
Международный союз конькобежцев (ISU) не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров к соревнованиям.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять запреты на участие юниоров из России – как в личных, так и командных видах. Речь идет в том числе о допуске под национальным флагом.
– Когда ISU примет решение по допуску юниоров из России?
– Решения относительно допуска к соревнованиям ISU остаются прерогативой Совета ISU. Совет ISU осведомлен о последних рекомендациях МОК относительно допуска спортсменов и, как ожидается, рассмотрит их в установленном порядке, – сообщили в пресс-службе ISU.
Правильно
Неправильно
Каждый спортсмен волен решать сам
Мне все равно
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости