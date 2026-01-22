  • Спортс
  • Хореограф Морошкин: «Гуменник – соавтор всего, что он показывает на льду. Он вкладывает в программы свою интеллектуальную собственность»
12

Хореограф Николай Морошкин рассказал о работе с чемпионом России по фигурному катанию Петром Гуменником.

«Петр – соавтор всего, что он показывает на льду. Он вкладывает в программы свою интеллектуальную собственность. При этом он умеет полностью доверять постановщику. Работать с таким спортсменом – большая удача. У Петра каждое движение осмыслено от начала до конца. Далеко не у каждого получается сохранять такую вовлеченность в образ, когда на соревнованиях нужно выполнять сложные элементы», – отметил Морошкин.

Также хореограф составил топ любимых программ в фигурном катании.

«Я буду максимально предвзят и честен. С юношества и до сих пор моим ориентиром был Николай Морозов. Мой топ – это его работы: «Лебединое озеро» Ильиных/Кацалапова, «Пираты Карибского моря» Алены Леоновой и программа Флорана Амодио под Black Eyed Peas. В топ-4 добавлю «Ромео и Джульетту» Дениса Тена.

Из своих работ пока рано выделять топ, но есть программы, которые я люблю пересматривать. Это показательный номер «Русский авангард» Петра Гуменника, Hit the Road Jack Бойковой/Козловского и «Ода к радости» Мишиной и Галлямова. Пересмотр своих программ спустя время помогает мне увидеть некоторые нюансы, которые сделал бы иначе.

Около четырех месяцев я жил с навязчивой идеей поставить программу под Pyramid Song группы Radiohead. Это должна быть работа для одиночника, но пока все не сложится в единую картину. Также меня очень цепляет композиция Fratres Арво Пярта. Эту музыку мне советовали хореографы Ксения Михеева и Валерия Чистякова», – рассказал Морошкин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
