Петросян и Глейхенгауз поучаствовали в коллаборации с брендом одежды.

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян и тренер Даниил Глейхенгауз поучаствовали в коллаборации с брендом одежды O’STIN.

В рамках кампании перед зимней Олимпиадой-2026 Петросян и Глейхенгауз высказались о значимости доверия в спорте, жизни и моде.

Фото и видео опубликованы на сайте бренда.