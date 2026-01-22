Петросян и Глейхенгауз поучаствовали в коллаборации с брендом одежды
Петросян и Глейхенгауз поучаствовали в коллаборации с брендом одежды.
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян и тренер Даниил Глейхенгауз поучаствовали в коллаборации с брендом одежды O’STIN.
В рамках кампании перед зимней Олимпиадой-2026 Петросян и Глейхенгауз высказались о значимости доверия в спорте, жизни и моде.
Фото и видео опубликованы на сайте бренда.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Ostin
