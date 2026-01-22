Угожаев чаще всех проверялся РУСАДА на допинг в 2025 году среди фигуристов.

Николай Угожаев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в 2025 году.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсмен шесть раз проходил тестирование РУСАДА.

Всего было проверено 88 фигуристов: по пять раз – Александр Галлямов и Петр Гуменник, по четыре – Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Угожаеву 19 лет. В текущем сезоне он побеждал на этапе Гран-при России в Красноярске и был бронзовым призером этапа в Магнитогорске. На чемпионате России в Санкт-Петербурге занял 10-е место.