4

Угожаев чаще всех проверялся РУСАДА на допинг в 2025 году среди фигуристов

Угожаев чаще всех проверялся РУСАДА на допинг в 2025 году среди фигуристов.

Николай Угожаев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в 2025 году.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсмен шесть раз проходил тестирование РУСАДА.

Всего было проверено 88 фигуристов: по пять раз – Александр Галлямов и Петр Гуменник, по четыре – Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Дмитрий Алиев, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Угожаеву 19 лет. В текущем сезоне он побеждал на этапе Гран-при России в Красноярске и был бронзовым призером этапа в Магнитогорске. На чемпионате России в Санкт-Петербурге занял 10-е место.

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5700 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoНиколай Угожаев
logoАлександр Галлямов
logoДмитрий Алиев
мужское катание
logoАлександра Бойкова
logoМарк Кондратюк
logoРУСАДА
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoПетр Гуменник
logoАнастасия Мишина
logoГлеб Лутфуллин
logoДмитрий Козловский
logoдопинг
пары
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Слуцкая о стартовых номерах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Баллы могут придержать и в первой, и в последней разминке, но шансы есть»
вчера, 20:37
Траньков о ЧМ по футболу: «Если представится возможность, обязательно схожу на один из матчей. Поездка только ради футбола сейчас будет стоить очень дорого»
вчера, 18:24
Французы Камилла и Павел Ковалев получили квоту на Олимпиаду-2026 после распада пары Гейниш – Чигирев
вчера, 16:50
«Жень, я только с любовью к тебе отношусь, но сколько это будет продолжаться?» Сотникова рассказала, что ее перепутали с Медведевой
вчера, 16:28Видео
Александра Трусова: «Когда я начала восстанавливать прыжки, у меня ощущение оборотов в воздухе пропало. Я не ожидала, что оно пропадет настолько»
вчера, 16:11
Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»
вчера, 16:08
Владимир Познер: «Сейчас есть только один по-настоящему выдающийся фигурист. Это американец русского происхождения Илья Малинин»
вчера, 14:39
Плющенко о том, что Трусова будет тренироваться у Тутберидзе: «К решению Саши отношусь с пониманием. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес»
вчера, 11:42
Плескачева о возможном допуске юниоров: «Хотелось бы выступить на международной арене. Но я на следующий год выхожу во взрослые»
вчера, 10:33
Жулин об олимпийской пенсии: «Стоило бы распространить выплаты и на призеров»
вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57