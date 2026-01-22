Ирина Роднина: «Главное, чтобы сама Трусова верила в то, что вернуться на Олимпиаду возможно»

Роднина: главное, чтобы сама Трусова верила в то, что вернется на Олимпиаду.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Александры Трусовой с целью выступить на Олимпиаде-2030.

«Главное, чтобы сама Трусова верила в то, что вернуться на Олимпиаду возможно. Понятно, что сложности есть всегда, но когда человек целеустремленно к чему-то готовится и идет, то его задача как раз и состоит в преодолении этих сложностей.

У каждого есть возможность участвовать в Олимпиаде. Но спорт тем и прекрасен, что невозможно что-то заранее предугадать. Надо только подниматься над своими планами и задачами.

Думаю, Трусовой будет даже несколько проще, потому что она ментально отдохнула и физически укрепилась за время паузы. Плюс рождение ребенка любую женщину укрепляет. А совмещать семью и спорт – задача Трусовой. Насколько она сможет вместе с семьей организовать весь этот процесс, настолько и будет проявляться результативность ее планов», – сказала Роднина.

«Жалко, нельзя в тренеры записать Тутберидзе с Плющенко». Монолог Трусовой о возвращении