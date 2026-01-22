Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и

Зингас и Колесник выиграли ритм-танец на чемпионате четырех континентов.

22 января на чемпионате четырех континентов в Пекине дуэты показали ритм-танцы. Лидируют Эмилия Зингас и Вадим Колесник из США.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 79,97

2. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,66

3. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 74,24

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 73,20

5. Холли Харис – Джейсон Чан (Австралия) – 68,33

6. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 67,31

7. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 66,05

8. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 64,41

9. Лили Хенсен – Нейтан Ликерс (Канада) – 62,96

10. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 61,55

11. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 61,26

12. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан) – 52,39

13. Наталия Паллу-Невес – Жайин Панесар (Бразилия) – 46,02

14. Харлоу Линелла Стэнли – Сейджи Урано (Мексика) – 44,96

15. Жами Фурнье – Эверест Жу (Канада) – 43,73

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине