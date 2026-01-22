Мемориал Грушмана. КМС. Ленков одержал победу, Семков – 2-й, Хамзин – 3-й
Фигурист Герман Ленков выиграл юниорские соревнования на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.
Мемориал Петра Грушмана
Санкт-Петербург
Юниоры, КМС
Итоговое положение
1. Герман Ленков – 236,95
2. Александр Семков – 236,26
3. Роман Хамзин – 229,19
4. Марк Лукин – 220,66
5. Данил Колосков – 220,58
6. Даниил Жолобов – 205,19
7. Михаил Клепацкий – 201,42
8. Ярослав Хрулев – 198,83
9. Илья Неретин – 198,30
10. Алексей Пычин – 195,78
11. Федор Байкашев – 194,45
12. Алдар Самбуев – 186,91
Произвольная программа
1. Александр Семков – 157,80
2. Роман Хамзин – 157,27
3. Герман Ленков – 156,05
4. Марк Лукин – 142,37
5. Данил Колосков – 141,13
6. Ярослав Хрулев – 135,42
7. Федор Байкашев – 132,70
8. Илья Неретин – 132,41
9. Михаил Клепацкий – 129,54
10. Даниил Жолобов – 126,69...
17. Алдар Самбуев – 104,25
Короткая программа
1. Алдар Самбуев – 82,66
2. Герман Ленков – 80,90
3. Данил Колосков – 79,45
4. Даниил Жолобов – 78,50
5. Александр Семков – 78,46
6. Марк Лукин – 78,29
7. Алексей Пычин – 72,80
8. Роман Хамзин – 71,92
9. Михаил Клепацкий – 71,88
10. Илья Неретин – 65,89
11. Тимофей Бочков – 65,40
12. Ярослав Хрулев – 63,41