Мемориал Грушмана. КМС. Ленков одержал победу, Семков – 2-й, Хамзин – 3-й

Фигурист Герман Ленков выиграл юниорские соревнования на Мемориале Грушмана.

Фигурист Герман Ленков выиграл юниорские соревнования на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.

Мемориал Петра Грушмана

Санкт-Петербург

Юниоры, КМС

Итоговое положение

1. Герман Ленков – 236,95

2. Александр Семков – 236,26

3. Роман Хамзин – 229,19

4. Марк Лукин – 220,66

5. Данил Колосков – 220,58

6. Даниил Жолобов – 205,19

7. Михаил Клепацкий – 201,42

8. Ярослав Хрулев – 198,83

9. Илья Неретин – 198,30

10. Алексей Пычин – 195,78

11. Федор Байкашев – 194,45

12. Алдар Самбуев – 186,91

Произвольная программа

1. Александр Семков – 157,80

2. Роман Хамзин – 157,27

3. Герман Ленков – 156,05

4. Марк Лукин – 142,37

5. Данил Колосков – 141,13

6. Ярослав Хрулев – 135,42

7. Федор Байкашев – 132,70

8. Илья Неретин – 132,41

9. Михаил Клепацкий – 129,54

10. Даниил Жолобов – 126,69...

17. Алдар Самбуев – 104,25

Короткая программа

1. Алдар Самбуев – 82,66

2. Герман Ленков – 80,90

3. Данил Колосков – 79,45

4. Даниил Жолобов – 78,50

5. Александр Семков – 78,46

6. Марк Лукин – 78,29

7. Алексей Пычин – 72,80

8. Роман Хамзин – 71,92

9. Михаил Клепацкий – 71,88

10. Илья Неретин – 65,89

11. Тимофей Бочков – 65,40

12. Ярослав Хрулев – 63,41

Правильно ли россиянам участвовать в Олимпиаде-2026 без флага и гимна?5698 голосов
ПравильноСавелий Коростелев
НеправильноВероника Степанова
Каждый спортсмен волен решать самМихаил Дегтярев
Мне все равноОлимпиада-2026
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
мужское катание
logoсборная России
Мемориал Петра Грушмана
результаты
Ярослав Хрулев
Михаил Клепацкий
Александр Семков
Роман Хамзин
Илья Неретин
Данил Колосков
Алексей Пычин
Алдар Самбуев
Даниил Жолобов
Тимофей Бочков
Марк Лукин
Герман Ленков
Иван Теленков
Владислав Виниченко
Никита Волин
