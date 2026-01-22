Чемпионат четырех континентов. Накаи выиграла короткую программу с тройным акселем, Аоки – 2-я, Чиба – 3-я, Самоделкина – 9-я
Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов в Пекине. В прокате она исполнила тройной аксель.
Чемпионат четырех континентов-2026
Пекин, Китай
Женщины, короткая программа
1. Ами Накаи (Япония) – 73,83
2. Юна Аоки (Япония) – 71,41
3. Моне Чиба (Япония) – 68,07
4. Габриэль Дэйлман (Канада) – 67,69
5. Сара Эверхардт (США) – 67,51
6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 67,06
7. Брэди Теннелл (США) – 66,16
8. Старр Эндрюс (США) – 65,82
9. Софья Самоделкина (Казахстан) – 62,29
10. Чжу И (Китай) – 58,99
11. Чжан Жуйян (Китай) – 58,81
12. Фи Энн Лэндри (Канада) – 57,92
13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 56,59
14. Син Чжи А (Южная Корея) – 53,97
15. А Сон Ен (Южная Корея) – 51,71
16. Ань Сянъи (Китай) – 49,77
17. Чан Чичхин (Гонконг) – 49,29
18. Джан-Куэн Айзекс (ЮАР) – 48,48
19. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 48,13
20. Тара Прасад (Индия) – 44,23
21. Амира Ирматова (Казахстан) – 42,40
22. Петра Лахти (Новая Зеландия) – 41,83
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине