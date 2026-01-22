299

Чемпионат четырех континентов. Накаи выиграла короткую программу с тройным акселем, Аоки – 2-я, Чиба – 3-я, Самоделкина – 9-я

Накаи лидирует на чемпионате четырех континентов, Самоделкина идет на 9-м месте.

Японская фигуристка Ами Накаи выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов в Пекине. В прокате она исполнила тройной аксель.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Женщины, короткая программа

1. Ами Накаи (Япония) – 73,83

2. Юна Аоки (Япония) – 71,41

3. Моне Чиба (Япония) – 68,07

4. Габриэль Дэйлман (Канада) – 67,69

5. Сара Эверхардт (США) – 67,51

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 67,06

7. Брэди Теннелл (США) – 66,16

8. Старр Эндрюс (США) – 65,82

9. Софья Самоделкина (Казахстан) – 62,29

10. Чжу И (Китай) – 58,99

11. Чжан Жуйян (Китай) – 58,81

12. Фи Энн Лэндри (Канада) – 57,92

13. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 56,59

14. Син Чжи А (Южная Корея) – 53,97

15. А Сон Ен (Южная Корея) – 51,71

16. Ань Сянъи (Китай) – 49,77

17. Чан Чичхин (Гонконг) – 49,29

18. Джан-Куэн Айзекс (ЮАР) – 48,48

19. Андреа Монтесинос Канту (Мексика) – 48,13

20. Тара Прасад (Индия) – 44,23

21. Амира Ирматова (Казахстан) – 42,40

22. Петра Лахти (Новая Зеландия) – 41,83

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине

