«Да, я очень скромная». Трусова собрала идеального фигуриста, назвав себя в 4 пунктах из 13

Александра Трусова считает, что у нее самый сильный характер в фигурном катании.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова назвала черты идеального фигуриста.

– У кого самый крутой сальхов?

Влад Дикиджи.

– Риттбергер.

– Макар Игнатов.

– Лутц.

– Я.

– Аксель.

Илья Малинин.

– Флип.

– Я.

– Тулуп.

– Я.

– Дорожки.

Юдзуру Ханю.

– Вращения.

Юля Липницкая.

– Передача образа.

– Пусть будет Женя Медведева.

– Владение коньком.

Каролина Костнер.

– Характер и сила духа.

– Я. Да, я очень скромная.

– Умение вести себя на публике и в интервью.

– Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

– Чувство юмора.

Макар Игнатов, – сказала Трусова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
Владислав Дикиджи
Илья Малинин
Юлия Липницкая
Юдзуру Ханю
Каролина Костнер
Макар Игнатов
сборная России
женское катание
сборная США
Александра Игнатова (Трусова)
мужское катание
сборная Италии по фигурному катанию
Евгения Медведева
