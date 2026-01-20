«Да, я очень скромная». Трусова собрала идеального фигуриста, назвав себя в 4 пунктах из 13
Александра Трусова считает, что у нее самый сильный характер в фигурном катании.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова назвала черты идеального фигуриста.
– У кого самый крутой сальхов?
– Влад Дикиджи.
– Риттбергер.
– Макар Игнатов.
– Лутц.
– Я.
– Аксель.
– Илья Малинин.
– Флип.
– Я.
– Тулуп.
– Я.
– Дорожки.
– Юдзуру Ханю.
– Вращения.
– Передача образа.
– Пусть будет Женя Медведева.
– Владение коньком.
– Характер и сила духа.
– Я. Да, я очень скромная.
– Умение вести себя на публике и в интервью.
– Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!
– Чувство юмора.
– Макар Игнатов, – сказала Трусова.
