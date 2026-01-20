«Да, я очень скромная». Трусова собрала идеального фигуриста, назвав себя в 4 пунктах из 13

Александра Трусова считает, что у нее самый сильный характер в фигурном катании.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова назвала черты идеального фигуриста.

– У кого самый крутой сальхов?

– Влад Дикиджи .

– Риттбергер.

– Макар Игнатов.

– Лутц.

– Я.

– Аксель.

– Илья Малинин .

– Флип.

– Я.

– Тулуп.

– Я.

– Дорожки.

– Юдзуру Ханю .

– Вращения.

– Юля Липницкая .

– Передача образа.

– Пусть будет Женя Медведева.

– Владение коньком.

– Каролина Костнер .

– Характер и сила духа.

– Я. Да, я очень скромная.

– Умение вести себя на публике и в интервью.

– Я могу назвать всех наших мальчиков? Они все очень смешно отвечают! Все парни сборной России!

– Чувство юмора.

– Макар Игнатов , – сказала Трусова.