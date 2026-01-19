Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: оценивание по системе ISU, турнир на вылет, заданный набор прыжков

Опубликован регламент прыжкового чемпионата фигуристов 2026 года.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала регламент личного турнира чемпионата России по прыжкам.

• Личный турнир проводится в одиночном катании в мужском и женском зачете, а также в парном катании;

• Жеребьевка стартовых номеров проводится 30.01.2026;

• В каждом туре спортсмены или спортивные пары соревнуются в исполнении заданного набора прыжковых элементов;

• Элементы оцениваются по системе ISU. Баллы каждого участника суммируются на протяжении всех раундов турнира «накопительным итогом»;

• Турнир проводится по системе «на вылет». После каждого раунда вылетают участники с наименьшей суммой баллов;

• Спортсмены или спортивные пары, набравшие максимальную сумму баллов за исполнение прыжковых элементов, выходит в следующий тур;

• Организаторы оставляют за собой права вносить изменения и/или уточнения в регламент до начала жеребьевки турнира.

С полным регламентом соревнований можно ознакомиться здесь .

Чемпионат России по прыжкам пройдет 31 января – 1 февраля в Москве на «Навка Арене». В первый день состоятся четвертьфиналы у одиночников и полуфиналы у пар, а также соревнования дуэтов. Во второй день пройдут полуфиналы и финалы у одиночников.