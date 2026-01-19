Илья Авербух: «У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Чем больше конкуренции, тем лучше»

Авербух: у нас уровень конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой.

Илья Авербух высказался о возвращении в спорт Александры Трусовой .

«Знаю, что Саша Трусова планирует выступать на соревнованиях. По крайней мере, на тренировках «Ледникового периода» она об этом говорила. Чем больше конкуренции, тем лучше. У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Они молодые и яркие девчонки.

Конечно, Саше предстоит большая работа, но чем больше будет конкуренции, когда откроется окно возможностей выступать на международных стартах, тем лучше будет. Только приветствую возвращение Трусовой. Саша сейчас в таком боевом, хорошем и азартном настроении.

Сложно ли будет совмещать спорт с семьей? Степанова же совмещает. Думаю, все совместимо — было бы желание», — сказал Авербух.