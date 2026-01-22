Мемориал Грушмана. КМС. Плескачева победила, Костылева – 9-я с тремя падениями в произвольной программе
Фигуристка Лидия Плескачева одержала победу среди юниорок на турнире Мемориал Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.
Мемориал Петра Грушмана
Санкт-Петербург
Юниорки, КМС
Итоговое положение
1. Лидия Плескачева – 206,27
2. Елизавета Крылова – 194,07
3. Софья Федотова – 193,80
4. Кира Гудаева – 193,02
5. Полина Бершадская – 190,12
6. София Шепелева – 189,91
7. Агата Морозова – 189,28
8. Агата Петрова – 188,59
9. Елена Костылева – 188,45
10. Екатерина Кольцова – 185,40
11. Дарья Лебедева – 184,97
12. Дарья Царегородцева – 184,41...
16. Екатерина Стоцкая – 170,64
Произвольная программа
1. Лидия Плескачева – 136,21
2. Софья Федотова – 127,50
3. София Шепелева – 126,87
4. Елизавета Крылова – 126,84
5. Кира Гудаева – 126,05
6. Дарья Лебедева – 125,97
7. Полина Бершадская – 125,71
8. Екатерина Кольцова – 124,07
9. Агата Морозова – 123,39
10. Агата Петрова – 123,21
11. Ирина Гаращук – 121,00
12. Елена Костылева – 119,11...
15. Екатерина Стоцкая – 114,78
Короткая программа
1. Лидия Плескачева – 70,06
2. Елена Костылева – 69,34
3. Елизавета Крылова – 67,23
4. Кира Гудаева – 66,97
5. Софья Федотова – 66,30
6. Агата Морозова – 65,89
7. Дарья Царегородцева – 65,72
8. Агата Петрова – 65,38
9. Полина Бершадская – 64,41
10. София Шепелева – 63,04...
17. Дарья Лебедева – 59,00
18. Екатерина Стоцкая – 55,86
Полные результаты – здесь.