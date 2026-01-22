713

Мемориал Грушмана. КМС. Плескачева победила, Костылева – 9-я с тремя падениями в произвольной программе

Фигуристка Плескачева выиграла Мемориал Грушмана среди юниорок, Костылева – 9-я.

Фигуристка Лидия Плескачева одержала победу среди юниорок на турнире Мемориал Петра Грушмана в Санкт-Петербурге.

Мемориал Петра Грушмана

Санкт-Петербург

Юниорки, КМС

Итоговое положение

1. Лидия Плескачева – 206,27

2. Елизавета Крылова – 194,07

3. Софья Федотова – 193,80

4. Кира Гудаева – 193,02

5. Полина Бершадская – 190,12

6. София Шепелева – 189,91

7. Агата Морозова – 189,28

8. Агата Петрова – 188,59

9. Елена Костылева – 188,45

10. Екатерина Кольцова – 185,40

11. Дарья Лебедева – 184,97

12. Дарья Царегородцева – 184,41...

16. Екатерина Стоцкая – 170,64

Произвольная программа

1. Лидия Плескачева – 136,21

2. Софья Федотова – 127,50

3. София Шепелева – 126,87

4. Елизавета Крылова – 126,84

5. Кира Гудаева – 126,05

6. Дарья Лебедева – 125,97

7. Полина Бершадская – 125,71

8. Екатерина Кольцова – 124,07

9. Агата Морозова – 123,39

10. Агата Петрова – 123,21

11. Ирина Гаращук – 121,00

12. Елена Костылева – 119,11...

15. Екатерина Стоцкая – 114,78

Короткая программа

1. Лидия Плескачева – 70,06

2. Елена Костылева – 69,34

3. Елизавета Крылова – 67,23

4. Кира Гудаева – 66,97

5. Софья Федотова – 66,30

6. Агата Морозова – 65,89

7. Дарья Царегородцева – 65,72

8. Агата Петрова – 65,38

9. Полина Бершадская – 64,41

10. София Шепелева – 63,04...

17. Дарья Лебедева – 59,00

18. Екатерина Стоцкая – 55,86

Полные результаты – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
