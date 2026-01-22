Гуменник победил на Мемориале Грушмана, исполнив 5 четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме

Гуменник прыгнул 5 квадов в произвольной на Мемориале Грушмана и одержал победу.

Фигурист Петр Гуменник одержал победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.

В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом), сальхов (в комбинации с двумя двойными акселями). Также прыгнул тройной аксель.

Победитель турнира набрал 326,49 балла в сумме.

Мемориал Петра Грушмана

Санкт-Петербург

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 326,49

2. Семен Соловьев – 261,49

3. Илья Строганов – 231,31

4. Вячеслав Проценко – 220,61

5. Игорь Ефимчук – 219,29

6. Иван Конихин – 200,34

7. Дмитрий Шелковников – 178,84

8. Тимофей Шелковников – 170,20

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 217,44

2. Семен Соловьев – 172,96

3. Илья Строганов – 157,09

4. Вячеслав Проценко – 150,83

5. Игорь Ефимчук – 146,97

6. Иван Конихин – 127,71

7. Дмитрий Шелковников – 110,25

8. Тимофей Шелковников –105,18

Короткая программа

1. Петр Гуменник – 109,05

2. Семен Соловьев – 88,53

3. Илья Строганов – 74,22

4. Иван Конихин – 72,63

5. Игорь Ефимчук – 72,32

6. Вячеслав Проценко – 69,78

7. Дмитрий Шелковников – 68,59

8. Тимофей Шелковников – 65,02