Гуменник победил на Мемориале Грушмана, исполнив 5 четверных прыжков в произвольной. Он набрал 326,49 балла в сумме
Фигурист Петр Гуменник одержал победу на Мемориале Грушмана в Санкт-Петербурге.
В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер, сальхов (в каскаде с тройным тулупом), сальхов (в комбинации с двумя двойными акселями). Также прыгнул тройной аксель.
Победитель турнира набрал 326,49 балла в сумме.
Мемориал Петра Грушмана
Санкт-Петербург
Мужчины
Итоговое положение
1. Петр Гуменник – 326,49
2. Семен Соловьев – 261,49
3. Илья Строганов – 231,31
4. Вячеслав Проценко – 220,61
5. Игорь Ефимчук – 219,29
6. Иван Конихин – 200,34
7. Дмитрий Шелковников – 178,84
8. Тимофей Шелковников – 170,20
Произвольная программа
1. Петр Гуменник – 217,44
2. Семен Соловьев – 172,96
3. Илья Строганов – 157,09
4. Вячеслав Проценко – 150,83
5. Игорь Ефимчук – 146,97
6. Иван Конихин – 127,71
7. Дмитрий Шелковников – 110,25
8. Тимофей Шелковников –105,18
Короткая программа
1. Петр Гуменник – 109,05
2. Семен Соловьев – 88,53
3. Илья Строганов – 74,22
4. Иван Конихин – 72,63
5. Игорь Ефимчук – 72,32
6. Вячеслав Проценко – 69,78
7. Дмитрий Шелковников – 68,59
8. Тимофей Шелковников – 65,02