  • Катарина Гербольдт: «С Валиевой несправедливо распорядилась судьба. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось»
Катарина Гербольдт: «С Валиевой несправедливо распорядилась судьба. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось»

Бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт.

«Возвращение Камилы вызывает радость и надежду. На мой взгляд, настолько несправедливо с ней судьба распорядилась. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось. Не хочется, чтобы такие спортсмены так заканчивали карьеру. Радостно, что она выходит. У нее все есть, чтобы получилось. Главное, чтобы она находила в себе желание и мотивацию работать», – сказала Гербольдт.

Также она поделилась мнением о том, что Александра Игнатова (Трусова) может возобновить карьеру.

«Когда спортсмены возвращаются, это всегда здорово и интересно. Кроме как восхищения, это ничего не вызывает. Александра вправе на эту попытку. Время покажет, насколько у нее это получится или не получится», – добавила Гербольдт.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoКамила Валиева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoсборная России
Катарина Гербольдт
